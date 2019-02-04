Çipras'tan Erdoğan açıklaması 'Saygı ve samimiyet üzerine dayanıyor'

Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye ziyareti öncesi konuştu: "Hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli"

Çipras, Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bu uluslararası toplum tarafından görülmeli ve AB komşumuza destek için elinden gelen ne varsa yapmalı. Erdoğan ile ilişikim saygı samimiyet ve açık sözlülük üzerine dayanıyor" dedi.