'Çıplaklığımdan utanmıyorum' demişti! Yine çırılçıplak soyundu

ABD’li model Emily Ratajkowski, oyuncu Sebastian Bear-McClard ile New York’ta düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünya evine girmişti. 26 yaşındaki model, evlilik haberini hayranlarına sosyal medya aracılığıyla duyurmuştu. 26 yaşındaki manken evlilik haberini Instagram hesabından, “ Size bir sürprizim var... Ben bugün evlendim” ifadeleriyle hayranlarıyla paylaşmıştı.
Nikah törenine hardal rengi bir takım elbise ve siyah bir şapkayla katılan Ratajkowski, sadeliğiyle dikkat çekmişti. Çiftin yakınlarının katıldığı törenin konukları arasında sosyal medya fenomeni The Fat Jewish de yer almıştı. Ratajkowski, uzun süredir flört ettiği Jeff Magid ile ilişkisini iki ay önce noktalamış ve geçen kasım ayında, Bear-McClard ile ilk defa bir basketbol maçında görüntülenmişti.
24 yaşındaki model Emily Ratajkowski, hayatımıza Pharrell Williams ve Robin Thicke klibi 'Blurred Lines'la girdi. Bu klipten sonra tüm dünyanın tanıdığı bir model haline geldi.
ABD'li model ve aktris Emily Ratajkowski, Londra doğumlu. Çocukken West Kensington'ta büyümüş. Anne ve babasında, mesleklerinde yükselmiş iki akademisyen: İngilizce profesörü Kathleen Balgley ve sanat öğretmeni John Ratajkowski. Emily, entelektüel bir ailede büyümüş olduğu için, okuyor, araştırıyor.
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