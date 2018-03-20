Çıplak vatandaşı polis son anda kurtardı!

YOZGAT Cumhuriyet Meydanı’nda bugün öğleden sonra meydana gelen olayda, bir genç yürürken üzerindeki giysileri çıkarıp atmaya başladı. Çırılçıplak kalan genci gören çevredekiler müdahale etmeye çalıştı. Genç ile çevredekiler arasında tartışma çıktı.

Yaklaşık 40 kişiyi bulan gruptakilerden bazılar genci tekme tokat dövüp yere yatırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, öfkeli kalabalığı dağıtıp, genci linçten kurtardı.

Psikolojik sorunları bulunan, İran uyruklu M.T. olduğu belirlenen genç, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yozgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.T.’nin hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Polis, M.T.’nin daha önce de benzer davranışlarda bulunduğunu bildirdi.

  • Güncel 20 Mart 2018 20:46
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 20 Mart 2018 21:53 Diyelimki bu genc bir ruh hastasi rahatsiz.e halk siz demi ruh hastasisiniz?niye 40 kisi linc etmeye kalkiosunuz?o sahse sefkatle yaklasin alin ordan iceri giyidirin yada üstüne bir seyler örtün.cagirin ambulansi..yoooooooo saldirin 5ekme tokat saldirin bu zihniyetteki insanlardan ne bekleriz?yoksa daha hicmi cinsel organ görmediniz.

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