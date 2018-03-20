Çıplak vatandaşı polis son anda kurtardı!

Misafir 20 Mart 2018 21:53 Diyelimki bu genc bir ruh hastasi rahatsiz.e halk siz demi ruh hastasisiniz?niye 40 kisi linc etmeye kalkiosunuz?o sahse sefkatle yaklasin alin ordan iceri giyidirin yada üstüne bir seyler örtün.cagirin ambulansi..yoooooooo saldirin 5ekme tokat saldirin bu zihniyetteki insanlardan ne bekleriz?yoksa daha hicmi cinsel organ görmediniz.