Çıplak vatandaşı polis son anda kurtardı!

YOZGAT Cumhuriyet Meydanı’nda, psikolojik sorunları olduğu belirtilen İran uyruklu M.T. (22), üzerindeki giysileri çıkararak çırılçıplak kaldı. Çevredekiler tarafından tekme tokat dövülen M.T.’yi linçten polis kurtardı. Olay anı, kameraya yansıdı.

Çıplak vatandaşı polis son anda kurtardı!

Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda bugün öğleden sonra meydana gelen olayda, bir genç yürürken üzerindeki giysileri çıkarıp atmaya başladı. Çırılçıplak kalan genci gören çevredekiler müdahale etmeye çalıştı. Genç ile çevredekiler arasında tartışma çıktı.

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Çıplak vatandaşı polis son anda kurtardı!

Yaklaşık 40 kişiyi bulan gruptakilerden bazılar genci tekme tokat dövüp yere yatırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, öfkeli kalabalığı dağıtıp, genci linçten kurtardı.

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Çıplak vatandaşı polis son anda kurtardı!

Psikolojik sorunları bulunan, İran uyruklu M.T. olduğu belirlenen genç, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yozgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.T.’nin hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Polis, M.T.’nin daha önce de benzer davranışlarda bulunduğunu bildirdi.

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Çıplak vatandaşı polis son anda kurtardı!

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