Çıplak vatandaşı polis son anda kurtardı!

Psikolojik sorunları bulunan, İran uyruklu M.T. olduğu belirlenen genç, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yozgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.T.’nin hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Polis, M.T.’nin daha önce de benzer davranışlarda bulunduğunu bildirdi.