Çıplak terörist Mehmetçiğe böyle teslim oldu!

BİTLİS kırsalında, Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda dün 4 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist ise jandarmaya teslim oldu. Teslim olma anları kameraya saniye saniye yansıdı. Jandarma ekipleri, ormanlık alanda bağırarak teslim olacağını bildiren bir teröristi büyük bir titizlikle inceleyerek, böyle gözaltına aldı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda dün 4 teröristi ölü olarak ele geçirdi. Ancak çatışma sonrasında sağ kalan 1 kişi, jandarma kuvvetlerine teslim olmak istediğini bildirdi.

Çatışma sonrasında, ellerini kaldırarak teslim olacağını bildiren çaresiz teröristin teslim olması an be an kameraya kaydedildi.

Sağ olarak ele geçirdiği terörist, hiçbir yerine zarar verilmeden teslim alındı. Sağ olarak ele geçirilen terörist sorguya alındı.

 

  • Güncel 13 Temmuz 2018 16:23
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR19 YORUM

  • cenk dost verdi 13 Temmuz 2018 17:56 Dkp bog orgutunude yasatmayacagiz

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