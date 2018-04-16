Çıplak fotoğraftan sonra şimdi de bu Hülya Avşar filmini böyle tanıtınca...

Hülya Avşar 27 Nisan'da gösterime girecek olan Selfi filminin tanıtımlarına dur durak bilmeden devam ederken öyle paylaşımlar yapıyor ki, görenlerin ağzı açık kalıyor. Hülya Avşar'ın filmi Selfi için öyle bir tanıtım fragmanı yayınlandı ki diğer çıplak fotoğraflı tanıtımdan daha çok konuşuldu.