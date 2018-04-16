Çıplak fotoğraftan sonra şimdi de bu Hülya Avşar filmini böyle tanıtınca...

Hülya Avşar 27 Nisan'da gösterime girecek olan Selfi filminin tanıtımlarına dur durak bilmeden devam ederken öyle paylaşımlar yapıyor ki, görenlerin ağzı açık kalıyor. Hülya Avşar'ın filmi Selfi için öyle bir tanıtım fragmanı yayınlandı ki diğer çıplak fotoğraflı tanıtımdan daha çok konuşuldu.
FİLMİNİ CESUR POZU İLE DUYURMUŞTU; Hülya Avşar, senaryosunu yazıp yönettiği otobiyografik filmi 'Selfie'nin vizyona giriş tarihini cesur pozunun yer aldığı afişle duyurmuştu. Ancak Hülya Avşar'ın cesur tanıtımları bununla bitecek gibi görünmüyor. Hülya Avşar, senaryosunu yazıp yönettiği otobiyografik filmi 'Selfie'nin vizyona giriş tarihini cesur pozunun yer aldığı afişle duyurmuştu.
CESUR TANITIMA DEVAM; Hülya Avşar, sadece bir el kamerasıyla çektiği, yapımcılığını, yönetmenliğini, senaristliğini ve oyunculuğunu yaptığı otobiyografik filmi Selfi'nin 3. tanıtım videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Kısa sürede büyük ilgi gören video büyük merak uyandırdı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER