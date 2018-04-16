Çıplak fotoğraftan sonra şimdi de bu Hülya Avşar filmini böyle tanıtınca...

Yeni filmi Selfi'nin tanıtımında çıplak fotoğraf kullanan Hülya Avşar, yeni tanıtımında ise yine sınırları zorladı. Hülya Avşar'ın bu videosu görenleri hayrete düşürdü.

Çıplak fotoğraftan sonra şimdi de bu Hülya Avşar filmini böyle tanıtınca...

Hülya Avşar 27 Nisan'da gösterime girecek olan Selfi filminin tanıtımlarına dur durak bilmeden devam ederken öyle paylaşımlar yapıyor ki, görenlerin ağzı açık kalıyor. Hülya Avşar'ın filmi Selfi için öyle bir tanıtım fragmanı yayınlandı ki diğer çıplak fotoğraflı tanıtımdan daha çok konuşuldu.

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Çıplak fotoğraftan sonra şimdi de bu Hülya Avşar filmini böyle tanıtınca...

FİLMİNİ CESUR POZU İLE DUYURMUŞTU; Hülya Avşar, senaryosunu yazıp yönettiği otobiyografik filmi 'Selfie'nin vizyona giriş tarihini cesur pozunun yer aldığı afişle duyurmuştu. Ancak Hülya Avşar'ın cesur tanıtımları bununla bitecek gibi görünmüyor. Hülya Avşar, senaryosunu yazıp yönettiği otobiyografik filmi 'Selfie'nin vizyona giriş tarihini cesur pozunun yer aldığı afişle duyurmuştu.


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Çıplak fotoğraftan sonra şimdi de bu Hülya Avşar filmini böyle tanıtınca...

CESUR TANITIMA DEVAM; Hülya Avşar, sadece bir el kamerasıyla çektiği, yapımcılığını, yönetmenliğini, senaristliğini ve oyunculuğunu yaptığı otobiyografik filmi Selfi'nin 3. tanıtım videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Çıplak fotoğraftan sonra şimdi de bu Hülya Avşar filmini böyle tanıtınca...

Kısa sürede büyük ilgi gören video büyük merak uyandırdı.

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