Çıplak fotoğrafları sızdırılmıştı! Dertli dertli oturdu

Merve Şarapçıoğlu'yla evliliği bitme noktasına gelen yakışıklı oyuncu Berk Oktay, tatil sezonunu önceki gün Bodrum'da açtı. Eşinin, "Sadakatsiz biri, bana şiddet de uyguluyor" diyerek boşanma davası açtığı ve sosyal medyada yayılan çıplak fotoğraflarıyla olay olan Berk Oktay'ın depresif halleri dikkatlerden kaçmadı. Önceki gün Bitez’de bulunan Sarnıç Beach’te görüntülenen Oktay, deniz keyfi sonrası objektiflere yansıdı. Oktay’ın uzamış sakallarının yanı sıra keyifsiz olduğu her halinden belli oluyordu.