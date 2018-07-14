Çıplak fotoğrafları sızdırılmıştı! Dertli dertli oturdu

Merve Şarapçıoğlu’yla boşanma aşamasında olan ve çıplak fotoğrafları basına sızan Berk Oktay, tatil sezonunu arkadaşlarıyla Bodrum’da açtı. Berk Oktay’ın uzamış sakallarının yanı sıra keyifsiz olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Çıplak fotoğrafları sızdırılmıştı! Dertli dertli oturdu

Merve Şarapçıoğlu'yla evliliği bitme noktasına gelen yakışıklı oyuncu Berk Oktay, tatil sezonunu önceki gün Bodrum'da açtı. Eşinin, "Sadakatsiz biri, bana şiddet de uyguluyor" diyerek boşanma davası açtığı ve sosyal medyada yayılan çıplak fotoğraflarıyla olay olan Berk Oktay'ın depresif halleri dikkatlerden kaçmadı. Önceki gün Bitez’de bulunan Sarnıç Beach’te görüntülenen Oktay, deniz keyfi sonrası objektiflere yansıdı. Oktay’ın uzamış sakallarının yanı sıra keyifsiz olduğu her halinden belli oluyordu.

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Çıplak fotoğrafları sızdırılmıştı! Dertli dertli oturdu

​DERTLİ DERTLİ OTURDU: Bitez'deki Sarnıç Beach'e giden yakışıklı oyuncu, denize girmek yerine gün boyu dertli dertli oturdu. Yanındaki dostlarıyla bile sohbet etmeyen Oktay'ın bu hallerini görenler, "Berkin'in Ege'de gemileri battı galiba" yorumu yaptı.

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Çıplak fotoğrafları sızdırılmıştı! Dertli dertli oturdu

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Çıplak fotoğrafları sızdırılmıştı! Dertli dertli oturdu

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