Çıplak fotoğrafları çalınmıştı! Flaş gelişme

Çıplak fotoğrafları çalınmıştı! Flaş gelişme

Geçtiğimiz sene ünlü bir teknoloji şirketinin bulut depolama hizmeti hacklenmiş ve çok sayıda ünlünün özel fotoğrafları internete sızmıştı. Türkiye'de de ünlü manken Burcu Esmersoy, hackerların saldırısına uğramıştı. Akıllı telefonu hacklenen Esmersoy'un üstsüz fotoğrafı internete sızdırılmıştı. Esmersoy, kendisini mağdur ederek fotoğrafını internete sızdıran kimliği belirsiz kişilerden şikayetçi olmuştu. Sabah'te yer alan habere göre; Esmersoy'un şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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Çıplak fotoğrafları çalınmıştı! Flaş gelişme

Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere defalarca avukatına yazı yazılan Esmersoy, aradan geçen 15 ay boyunca ifade vermeye gitmedi. Savcılık, Esmersoy'un ifadesinin alınmadığı gibi iddia ettiği hacklenme olayıyla ilgili somut delil olmadığını belirterek, soruşturmayı kapattı.

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Çıplak fotoğrafları çalınmıştı! Flaş gelişme

Öte yandan Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Berk Suyabatmaz ile Yeni Zelanda'ya tatile gitti. Hobbit filminin çekildiği stüdyoyu ziyaret eden çift, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

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Çıplak fotoğrafları çalınmıştı! Flaş gelişme

Gayrimenkul zengini olduğu konuşulan Burcu Esmersoy, hakkında çıkan haberleri paylaştığı fotoğrafın altına düştüğü 'Yeni Zelanda'da ev bakıyorlardı' notu ile ti'ye aldı.

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