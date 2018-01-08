Çıplak fotoğrafları çalınmıştı! Flaş gelişme

Geçtiğimiz sene ünlü bir teknoloji şirketinin bulut depolama hizmeti hacklenmiş ve çok sayıda ünlünün özel fotoğrafları internete sızmıştı. Türkiye'de de ünlü manken Burcu Esmersoy, hackerların saldırısına uğramıştı. Akıllı telefonu hacklenen Esmersoy'un üstsüz fotoğrafı internete sızdırılmıştı. Esmersoy, kendisini mağdur ederek fotoğrafını internete sızdıran kimliği belirsiz kişilerden şikayetçi olmuştu. Sabah'te yer alan habere göre; Esmersoy'un şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.