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Çıplak fotoğrafla şantaj yapıp hac parasını çalmak istediler

Çıplak fotoğrafla şantaj yapıp hac parasını çalmak istediler

ANTALYA'da 85 yaşındaki S.M.'nin çıplak fotoğraflarını silah zoruyla çekip, şantaj yaparak, yaşlı adamın hac için biriktirdiği 12 bin lirayı gasp etmeye çalışan E.S. (39) ve sevgilisi Y.E. (37) adlı kadın, polisin operasyonuyla yakalandı.

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Eklenme Tarihi: 20-02-2018 16:32 - Güncelleme: 20-02-2018 16:32

Antalya Kepez'in Ünsal Mahallesi'nde yalnız yaşayan S.M., evine giren silahlı bir kişinin kendisini darp ettiği, parasını almaya çalıştığı, para bulamayınca da yanında temizlikçi olarak çalışan kadın ile çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaptığı ve kendisini tabancanın kabzasıyla dövdüğü iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne başvurdu. S.M.'nin şikâyeti üzerine soruşturma başlatan polis, 100'e yakın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri inceledi. Polis, şüphelinin daha önce de kaydı bulunan E.S. olduğunu belirledi. Polis şüphelinin, S.M'nin yanında temizlikçi olarak çalışan Y.E.'nin sevgilisi olduğunu da ortaya çıkardı.PLANI SEVGİLİSİYLE YAPMIŞLAR: S.M.'nin hac parası için 12 bin lira biriktirdiğini Y.E.'ye söylediği, kadının da sevgilisi E.S. ile plan yapıp, yaşlı adamın parasını gasp etmeye çalıştıkları belirlendi. E.S.'nin 5 yıldır cezaevi firarisi olduğu ve kardeşine ait kimlikle yaşadığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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