Çıplak fotoğrafı ifşa olmuştu! Mahkemeden ret kararı

Erkek arkadaşını bıçaklamasına rağmen serbest bırakılan Oxford Üniversitesi öğrencisi Lavinia Woodward, ertelenmiş cezasını da iptal ettirmek istedi. Mahkeme, iptal davası açma talebini kabul etmedi.

Çıplak fotoğrafı ifşa olmuştu! Mahkemeden ret kararı

Erkek arkadaşını kavga sırasında ekmek bıçağı ile bacağından bıçaklayan, ancak verilen 10 ay hapis cezası çok zeki olduğu için ertelenen Lavinia Woodward, bir kere daha dünyada gündem oluşturdu. Oxford Üniversitesi Tıp Bölümü öğrencisi, hâkimin ileride kariyerine zarar vereceği gerekçesiyle ertelediği cezasını tamamen iptal ettirmek için dava açma izni almak istedi. Ancak mahkeme talebi reddetti.

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Çıplak fotoğrafı ifşa olmuştu! Mahkemeden ret kararı

Genç kadın, 2016 yılı sonunda işlediği suçtan dolayı doğrudan ceza almayarak dünyanın dikkatini çekmişti. Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder'da tanışarak sevgili olduğu erkeği alkol ve uyuşturucu etkisindeyken bıçaklayan kadın, sevgilisine laptop ve reçel kavanozu fırlatmıştı. Cerrah olmak istediğini söylediği genç kızın 10 aylık hapis cezasını akademik geleceğinin parlak olduğu gerekçesiyle Eylül ayında erteleyen hâkim, Lavinia'nın hayatının böyle bir döneminde hayatla bağlarının kopmaması ve alkol ile uyuşturucuya son vermesi gerektiğini de gerekçeye eklemişti.

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Çıplak fotoğrafı ifşa olmuştu! Mahkemeden ret kararı

Woodward'ın, bıçakladığı erkek arkadaşıyla birlikte üniversitenin takvim fotoğrafları için verdiği çıplak pozlar ortaya çıkmıştı.

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Çıplak fotoğrafı ifşa olmuştu! Mahkemeden ret kararı

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