Çıplak fotoğraf skandalında yeni gelişme

Aralarında yaşanan çıplak fotoğraf skandalı sonrası birbirleriyle konuşmayan Seren Serengil ve Hande Yener küslüğü sona erdi. Arnavutköy'de bir mekanda Seda Sayan'ın öncü olduğu yemekte Seren Serengil ve Hande Yener ikilisi barıştı.

Telifmetre geçen aylarda yaptığı araştırma sonucu Hande Yener, radyolarda en çok şarkısı çalınan isim olmuş, televizyon programında listeye inanmadığını söyleyen Seren Serengil, bu konuyu araştıracağını belirtmişti. Seren Serengil'in bu açıklamalarından sonra Hande Yener skandal bir paylaşımda bulunmuştu.

Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ''Bir tesadüf barışı getirdi :) bugün kızkıza başbaşa bir yemek yiyelim dedik. Bir masa da hande bir masa da seda abla ile rastlaşınca seda abla ve örfi bey siz artık barışın dediler biZ de barıştık darısı kalan küslerin başına'' ifadelerini kullandı.