Çıplak fotoğraf skandalında yeni gelişme

Seda Sayan, çıplak fotoğraf yüzünden mahkemelik olan Seren Serengil ve Hande Yener'in arasındaki buzları eritti. Seda Sayan, Hande Yener ile Seren Serengil'i barıştırdı.

Çıplak fotoğraf skandalında yeni gelişme

Aralarında yaşanan çıplak fotoğraf skandalı sonrası birbirleriyle konuşmayan Seren Serengil ve Hande Yener küslüğü sona erdi. Arnavutköy'de bir mekanda Seda Sayan'ın öncü olduğu yemekte Seren Serengil ve Hande Yener ikilisi barıştı.

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Çıplak fotoğraf skandalında yeni gelişme

Telifmetre geçen aylarda yaptığı araştırma sonucu Hande Yener, radyolarda en çok şarkısı çalınan isim olmuş, televizyon programında listeye inanmadığını söyleyen Seren Serengil, bu konuyu araştıracağını belirtmişti. Seren Serengil'in bu açıklamalarından sonra Hande Yener skandal bir paylaşımda bulunmuştu.

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Çıplak fotoğraf skandalında yeni gelişme

Şarkıcı, Seren Serengil'in yıllar önce çekilen üstsüz fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notuyla paylaşmıştı. İkili daha sonra mahkemelik olmuştu.

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Çıplak fotoğraf skandalında yeni gelişme

Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ''Bir tesadüf barışı getirdi :) bugün kızkıza başbaşa bir yemek yiyelim dedik. Bir masa da hande bir masa da seda abla ile rastlaşınca seda abla ve örfi bey siz artık barışın dediler biZ de barıştık darısı kalan küslerin başına'' ifadelerini kullandı.

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