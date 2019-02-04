Cinsiyetine karar veremedi kadın olmayı pahalı buldu eski cinsiyetine dönecek

ABD'de cinsiyet değiştirme ameliyatlarında görülmemiş bir olay yaşandı. Kadın olmaya karar veren genç adam ameliyat sonrası epilasyon ve diğer bakımların masraflı olduğunu düşündü. Kadın olmayı pahalı bulan ABD'li genç eski cinsiyetine dönmeye karar verdi.

AMERİKA Birleşik Devletleri’nin (ABD) Los Angeles şehrinde yaşayan 30 yaşındaki Alexander Veach 3 yıl önce kadın olmaya karar verdi. Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Alexander Veach, sadece epilasyon ve hormon tedavilerine binlerce dolar harcadı. Kadın olmayı çok pahalı bulan Veach tekrar eski cinsiyetine dönmeye karar verdi. Twitter

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Daily Mail'de yer alan haberde; hayatını bir kadın olarak sürdürmek için epilasyon ve hormon tedavilerine 10 bin dolar harcayan Veach fikrini değiştirdiğini, kadın olmanın çok pahalı olduğunu açıkladı. Los Angeles'ta yaşayan 30 yaşındaki Veach, kullandığı hormon tedavileri, lazer epilasyon, göğüs büyütme operasyonu ve saç bakımına verdiği paranın çok fazla olduğunu kaydederek, tekrar erkek olmaya karar verdiğini söyledi. Twitter

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Hormon tedavisini bırakan Veach, göğüslerini saklamak için göğüs kası yapmaya çalışıyor. Hayatının üç yılını Aria olarak yaşadığını söyleyen Veach, doğuştan atanan cinsiyetine geri dönmeye karar verdi. Twitter

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