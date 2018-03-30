'Cinsiyet değiştirmeden önce rızamı aldı'

Stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu'nun kız kardeşi Duygu Sakuçoğlu, cinsiyet değiştirme ameliyatı ile erkek olup Poyraz adını aldı. E

Stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu'nun kız kardeşi Duygu Sakuçoğlu, cinsiyet değiştirme ameliyatı ile erkek olup Poyraz adını aldı. Eliz Sakuçoğlu, "Hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum" açıklamasını yapan kardeşi Poyraz ile önceki akşam Rumeli Hisarı'nda bir mekanda yemek yedi. Twitter

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Rumeli Hisarı'nda bir mekanda akşam yemeği yiyen Sakuçoğlu kardeşlerin ağzını bıçak açmadı. Ancak Eliz Sakuçoğlu, duygularını Instagram'da dile getirmeyi ihmal etmedi. Ünlü stil danışmanı, "Canım kardeşim kararını ilk benimle paylaştı. O anki hislerimi anlatsam kitap olur. Tanınmış biri olmamdan dolayı kendinden çok beni düşünmüş, bana gelebilecek zararları hesap edip rızamı istemişti. Twitter

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'Yürü be koçum, hayat senin hayatın' demiştim. Ancak değişim sürecin başlaması ile Poyraz'a verdiğim cesaretin yerini türlü türlü korkular aldı. Twitter

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