Cinsiyet değiştirme ameliyatları üç kat arttı

Bilim insanlarının Amerika'daki cinsiyet değiştirme ameliyatı bilgilerinde büyük boşluklar bulunuyor. Her yıl büyük oranda artan cinsiyet değiştirme ameliyatları ne kadar yaygın?

Cinsiyet değiştirme ameliyatları üç kat arttı

Bilim insanlarının Amerika'daki cinsiyet değiştirme ameliyatı bilgilerinde büyük boşluklar bulunuyor. Her yıl büyük oranda artan cinsiyet değiştirme ameliyatları ne kadar yaygın? Kimler yaptırıyor ve sigorta karşılıyor mu? ABD'de yapılan yeni araştırmalar, her zamankinden daha fazla kişinin cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu ve bu operasyonların büyük bir kısmının sigortalar aracılığıyla açığa çıktığını ortaya koydu. ABD'de eşcinsel evliliğin 2015 yılında yaygınlaşmasından bu yana her şey düzeliyormuş gibi görünse de hala bu eşcinsel sağlığının iyileştirilmesi için uzun bir yol görünüyor.

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Cinsiyet değiştirme ameliyatları üç kat arttı

Harvard ve Johns Hopkins üniversitelerinden bilim insanları tarafından Journal of the American Medical Association'da yayınlanan makaleye göre, sağlık hizmetlerinde cinsiyet kimliğinin artık bir rutin hailine gelerek standartlaşması ve rapor edilmemesinden dolayı ABD'de cinsiyet değiştirme ameliyatı sayısının tahmin edilmesi yönündeki çabalarda metodolojik zorluklar ortaya çıkıyor.

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Cinsiyet değiştirme ameliyatları üç kat arttı

Bu yeni araştırma, bir hastaneyi ziyaret eden ve uygun olmayan cinsel kimlikle ilgili bir teşhis koduna sahip yaklaşık 38.000 yetişkin hastadan gelen verilerin analizi sonucu ortaya çıktı. Araştırmada genel olarak şu bulgulara rastlandı:

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Cinsiyet değiştirme ameliyatları üç kat arttı

Hastaneleri herhangi bir nedenle ziyaret eden ve transseksüel olarak nitelendirilen hastaların sayısı ve oranı, 2000 yılı ile 2014 yılı kıyaslandığında üç kat arttı. 2000 ile 2014 yılları arasında toplamda 4.118 cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleşti. Hastaların yüzde 40'ında zihinsel sağlık teşhisi de vardı.

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