Cinsiyet değiştirme ameliyatları üç kat arttı

Bilim insanlarının Amerika'daki cinsiyet değiştirme ameliyatı bilgilerinde büyük boşluklar bulunuyor. Her yıl büyük oranda artan cinsiyet değiştirme ameliyatları ne kadar yaygın? Kimler yaptırıyor ve sigorta karşılıyor mu? ABD'de yapılan yeni araştırmalar, her zamankinden daha fazla kişinin cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu ve bu operasyonların büyük bir kısmının sigortalar aracılığıyla açığa çıktığını ortaya koydu. ABD'de eşcinsel evliliğin 2015 yılında yaygınlaşmasından bu yana her şey düzeliyormuş gibi görünse de hala bu eşcinsel sağlığının iyileştirilmesi için uzun bir yol görünüyor.