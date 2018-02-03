Cinsel tacizle suçlanan Larry Nassar mahkemede saldırıya uğradı

ABD olimpik jimnastik takımının eski doktoru Larry Nassar'ın cezasının belirlenmesi için görülen son duruşmada, üç kızı tacize uğrayan baba Nassar'a saldırı teşebbüsünde bulundu.

Baba Randall Margraves, Michigan'daki duruşma salonunda önce "Bu şeytanla kilitli bir odada geçireceğim beş dakika verin bana" dedi.

Yargıç Janice Cunningham buna izin veremeyeceğini söyledi.

Baba Margraves daha sonra, "O zaman bir dakika verin" dedi ve duruşma salonundan kahkahalar yükseldi.

Yargıcın bu talebi de reddetmesi üzerine öfkeli baba Margraves salonda Nassar'ın üzerine yürüdü.

Güvenlik görevlileri Margraves'i yere yatırıp Nassar'a saldırmasına engel oldu.

ABD olimpik jimnastik takımının eski doktoru Nassar'ın geçmişte taciz ettiği kadın sporcuların sayısı 265.

Daha önce suçunu itiraf eden Nassar, 175 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD yasaları gereği en az 40 yıl hapis yatacak olan Nassar'ın son cezasının belirlenmesi için duruşmalar bu hafta görüldü.

  • Güncel 03 Şubat 2018 00:20
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