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Cinsel taciz mağduru kızın duruşmaki sözleri şoke etti

Cinsel taciz mağduru kızın duruşmaki sözleri şoke etti

ESKİŞEHİR'de 2011 yılında 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi. Cinsel istismar mağduru kız, hakime 'cezalandırmayın' dedi ve onunla evleneceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 15:52 - Güncelleme: 05-04-2018 15:52

Eskişehir'de görülen cinsel istismar davasında genç kız herkesi şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz ağustos ayında tacizci ile nişanlandığını belirten kız, duruşmada yakında evleneceklerini söyledi. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde temyiz edilen dosyanın görüldüğü karar duruşmasına, tutuksuz sanık Emin D. (24) ile şu anda 21 yaşında olan mağdur, yakınları ve avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık, mağdur ve ailesiyle anlaştığını, Ağustos ayında nişanlandığını, yakında evleneceklerini belirterek, beraatini talep etti.

"CEZALANDIRILMASINI İSTEMİYORUM"
Şikayetini geri alan ve sanıkla evleneceklerini söyleyen mağdur genç kız da "Sanığın cezalandırılmasını istemiyorum." dedi.

TCK'nin ilgili maddesi gereği suçun işleniş şekli ve kastının yoğunluğunu göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, sanık Emin D'yi "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 6 yıl 8 ay, "Hürriyeti yoksun kılmak" suçundan da 3 yıl 4 ay hapse mahkum etti.

Eskişehir'de 2011 yılında 17 yaşındayken 14 yaşındaki mağdura cinsel istismarda bulunan Emin D, şikayet üzerine 5 Mart 2011'de tutuklanmış, 6 ay sonra tahliye edilmişti.

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Kaynak : DHA

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