Cinsel sağlığın 5 kuralı! Dikkat edin

Cinsel sağlığı korumak için gerekli olan hijyen kurallarına uymazsanız çeşitli rahatsızlıklara ya da enfeksiyonlara maruz kalabilirsiniz. İşte cinsel sağlık için dikkat edilmesi gereken 5 kural...

Cinsel sağlığın 5 kuralı! Dikkat edin

Cinsellik insana zevk verir fakat bunun yanı sıra dikkat edilmesi gereken bazı kuralları da vardır. Bu kurallara uyum sağlamazsanız cinsel sağlığınız tehlikeye girebilir, genital bölgeniz enfeksiyon kapabilir, ya da daha ciddi hastalıklar kapmanıza neden olabilir. İşte cinsel sağlığı korumak için gerekli olan 5 hijyen kuralı...

16
Cinsel sağlığın 5 kuralı! Dikkat edin

CİNSEL BÖLGENİZİ İLİŞKİ SONRASI TEMİZLEYİN! İlişki sırasında erkek mutlaka prezervatif kullanmalıdır. Bu bazı hastalıkların bulaşmasını engelleyecektir. İlişkiden hemen sonra cinsel bölgenizi mutlaka güzelce temizleyin. Bu durum cinsel sağlık açısından ciddi önem taşıyor. Kayganlaştırıcı spreyler ve kremler gibi kimyasal ürünlerin kullanılması da vajinanızın zarar görmesini sağlayacaktır. Bu tarz kimyasallardan uzak durmanız sağlığınız açısından faydalı olacaktır. Zevk amaçlı cinsel bölgenize herhangi bir nesne ile temas etmeyin.

26
Cinsel sağlığın 5 kuralı! Dikkat edin

GENİTAL BÖLGENİZİ TEMİZ TUTUN
Vajina kendini koruyabilen ve temizleyebilen bir organdır. Bunun için ayrıca hijyenik bakım ürünleri kullanmanıza gerek yoktur. Bu tarz ürünler vajinayı korumadığı gibi, vajinanın kendi yapısını da bozabilmektedir. Bunun sonucunda da vajinada bakteri ürer. Bu durumda hastalık oluşmasını tetikler. Cinsel birliktelikten sonra ılık bir duş alın. Tuvalet ihtiyacınızı giderdikten sonra yıkayıp, kurulamanız cinsel sağlığınızı korumanız açısından yeterli olacaktır.

36
Cinsel sağlığın 5 kuralı! Dikkat edin

DÜZENLİ BESLENİN
Beslenme hayatımızın her alanında büyük bir önem taşıyor. Cinsel sağlığımız içinde önemli olan beslenme vajinanızın kendi kendini koruma ve temizleme mekanizmasını etkin kılacağından dolayı sağlıklı beslenmelisiniz. Örneğin; ananas, zencefil, yeşil sebzeler ve kiraz, çilek gibi meyveler vajinanızın korunmasında etkili olan yiyeceklerdir.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro