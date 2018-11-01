Cinsel sağlığın 5 kuralı! Dikkat edin

Cinsel sağlığı korumak için gerekli olan hijyen kurallarına uymazsanız çeşitli rahatsızlıklara ya da enfeksiyonlara maruz kalabilirsiniz. İşte cinsel sağlık için dikkat edilmesi gereken 5 kural...

Cinsellik insana zevk verir fakat bunun yanı sıra dikkat edilmesi gereken bazı kuralları da vardır. Bu kurallara uyum sağlamazsanız cinsel sağlığınız tehlikeye girebilir, genital bölgeniz enfeksiyon kapabilir, ya da daha ciddi hastalıklar kapmanıza neden olabilir. İşte cinsel sağlığı korumak için gerekli olan 5 hijyen kuralı... Twitter

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CİNSEL BÖLGENİZİ İLİŞKİ SONRASI TEMİZLEYİN! İlişki sırasında erkek mutlaka prezervatif kullanmalıdır. Bu bazı hastalıkların bulaşmasını engelleyecektir. İlişkiden hemen sonra cinsel bölgenizi mutlaka güzelce temizleyin. Bu durum cinsel sağlık açısından ciddi önem taşıyor. Kayganlaştırıcı spreyler ve kremler gibi kimyasal ürünlerin kullanılması da vajinanızın zarar görmesini sağlayacaktır. Bu tarz kimyasallardan uzak durmanız sağlığınız açısından faydalı olacaktır. Zevk amaçlı cinsel bölgenize herhangi bir nesne ile temas etmeyin. Twitter

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GENİTAL BÖLGENİZİ TEMİZ TUTUN

Vajina kendini koruyabilen ve temizleyebilen bir organdır. Bunun için ayrıca hijyenik bakım ürünleri kullanmanıza gerek yoktur. Bu tarz ürünler vajinayı korumadığı gibi, vajinanın kendi yapısını da bozabilmektedir. Bunun sonucunda da vajinada bakteri ürer. Bu durumda hastalık oluşmasını tetikler. Cinsel birliktelikten sonra ılık bir duş alın. Tuvalet ihtiyacınızı giderdikten sonra yıkayıp, kurulamanız cinsel sağlığınızı korumanız açısından yeterli olacaktır. Twitter

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