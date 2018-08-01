Cinsel organlarına çorap takıp çırılçıplak fotoğraf paylaştılar dünya şoke oldu ama

Onları görenler hayret ediyorlar ama bunu yapmalarının bir nedeni var. Testis kanseri sayısı gün geçtikçe artıyor, bu sebeple erkekler tarafından farkındalık yaratmak için bir kampanya başlatıldı. Cinsel organlarına çorap takarak fotoğraf çektirip, #cockinasock etiketi ile paylaşıyorlar.