Cinsel organlarına çorap takıp çırılçıplak fotoğraf paylaştılar dünya şoke oldu ama

Onları görenler hayret ediyorlar ama bunu yapmalarının bir nedeni var. Testis kanseri sayısı gün geçtikçe artıyor, bu sebeple erkekler tarafından farkındalık yaratmak için bir kampanya başlatıldı. Cinsel organlarına çorap takarak fotoğraf çektirip, #cockinasock etiketi ile paylaşıyorlar.
Kampanyanın başlığı ise: "Cock in a Sock" yani "Çorabın İçerisindeki Horoz" Göğüs kanseri için yapılan farkındalık kampanyalarından sonra, erkeklerin de testis ve prostat kanserine yakalanma oranları arttığı için böyle bir kampanya başlatarak kanser farkındalığını artırmak istemişler.
Kampanyaya yapılan bağışlar ise direkt olarak, Cancer Research UK'e yani Birleşik Krallık'daki bir kanser araştırma merkezine gönderiliyor. İşte kampanyaya katılan ve yayılması için yardımcı olan fotoğraflardan bazıları:
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