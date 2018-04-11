Cinsel organıyla şov yaptı! Penisiyle 100 metre araba çekti

Hindistan'ın Bihar kentinin Munger bölgesindeki Harpur köyü, bir dini liderin insanları şaşkına çeviren gösterisine sahne oldu. Fakat bu şaşkınlığın heyecandan kaynaklanmadığını belirtelim, zira bu gösteri izleyicilerin kafasında tek bir soruyu ortaya çıkardı: Neden?

İsmi açıklanmayan, halk arasında Pensin babası olarak adlandırılan dini lider, otomobili penisine ip bağlayarak çekmeyi başardı. Katılımcıların tezahürat ve şaşkın bakışları eşliğinde gösterisini tamamlayan adamın sadece penisine bağlı bir ip kullanıldığı ve bunun da bir halata bağlandığı belirtildi. Penisin Babası “Bu sanat değil. Tanrı'nın gücüdür, bağlılığın gücü. Herhangi bir kişi Tanrı'ya bağlılık yaparak herhangi bir yere gidebilir." açıklamasını yaptı.