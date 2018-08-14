Cinsel organındaki umursamadığı yara hayatına mal oldu!

Hindistan'da akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. Cinsel organında ülser meydana geldikten sonra bir yıl boyunca tıbbi yardım almayan adamın cinsel organı düştü.

82 yaşındaki ismi açıklanmayan talihsiz adamın cinsel organının çürüyerek, düşmesine sebep olan şey cilt kanseriydi. Dünyanın saygın tıp dergilerinden biri olan BMJ’de yayımlanan vakada, kanserin belirtilerini görmezden gelen adam, şikayetleri arttıktan 15 gün sonra genital bölgesinde yara şikayetiyle hastaneye gitti. Şikayetleri 12 ay önce başlayan adam, şiddetli şişlik ve cilt dökülmesinden muzdaripti. Yaşlı adama antibiyotik verildi. Uzmanlar, hastada cinsel yolla bulaşan enfeksiyon veya travma öyküsünün olmadığını söyledi.

Hindistan'da King George’s Tıp Fakültesi'nden Dr. Gaurav Garg, şunları söyledi:

“Yapılan testlerde hastada bir deri kanseri türü olan skuamöz hücreli karsinom tespit edildi. Mevcut vakada, hasta ilk semptomlarını ihmal etti ve buna bağlı olarak da cinsel organı düştü, kasık apsesi meydana geldi ve yaygın metastaz (kanser hücrelerinin başka organlara sıçraması) gelişti."

Garg, bu hücrelerin çoğunlukla yüz, boyun, kafatası, kollar, el ve alt bacaklarda görüldüğünü, ancak vücudun herhangi bir yerinde de meydana gelebileceğini ve tüm kanserlerde olduğu gibi, tedavi edilmediği takdirde kötü yan etkiler ile ölüme neden olabileceğini söyledi.