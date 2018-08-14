  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADVİyilik tüm diyarları yakın eder
eposta yazdır zoom+ zoom-

Cinsel organındaki umursamadığı yara hayatına mal oldu!

Cinsel organındaki umursamadığı yara hayatına mal oldu!

Hindistan'da akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. Cinsel organında ülser meydana geldikten sonra bir yıl boyunca tıbbi yardım almayan adamın cinsel organı düştü. Cilt kanserinden muzdarip olan 82 yaşındaki ismi açıklanmayan hasta, 15 gün sonra da hayatını kaybetti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 14-08-2018 00:12 - Güncelleme: 14-08-2018 00:12

Hindistan'da akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. Cinsel organında ülser meydana geldikten sonra bir yıl boyunca tıbbi yardım almayan adamın cinsel organı düştü.

82 yaşındaki ismi açıklanmayan talihsiz adamın cinsel organının çürüyerek, düşmesine sebep olan şey cilt kanseriydi. Dünyanın saygın tıp dergilerinden biri olan BMJ’de yayımlanan vakada, kanserin belirtilerini görmezden gelen adam, şikayetleri arttıktan 15 gün sonra genital bölgesinde yara şikayetiyle hastaneye gitti. Şikayetleri 12 ay önce başlayan adam, şiddetli şişlik ve cilt dökülmesinden muzdaripti. Yaşlı adama antibiyotik verildi. Uzmanlar, hastada cinsel yolla bulaşan enfeksiyon veya travma öyküsünün olmadığını söyledi.

Hindistan'da King George’s Tıp Fakültesi'nden Dr. Gaurav Garg, şunları söyledi:

“Yapılan testlerde hastada bir deri kanseri türü olan skuamöz hücreli karsinom tespit edildi. Mevcut vakada, hasta ilk semptomlarını ihmal etti ve buna bağlı olarak da cinsel organı düştü, kasık apsesi meydana geldi ve yaygın metastaz (kanser hücrelerinin başka organlara sıçraması) gelişti."

Garg, bu hücrelerin çoğunlukla yüz, boyun, kafatası, kollar, el ve alt bacaklarda görüldüğünü, ancak vücudun herhangi bir yerinde de meydana gelebileceğini ve tüm kanserlerde olduğu gibi, tedavi edilmediği takdirde kötü yan etkiler ile ölüme neden olabileceğini söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Cinsel organındaki umursamadığı yara hayatına mal oldu! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro