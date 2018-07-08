Cinsel organına USB kablosu sıkıştı! Bu kadarına pes

ÇİN'de 13 yaşında 'Meraklı' bir çocuk cinsel organına USB kablosu sıkıştı, olanlar oldu. Doktorların bile hayrete düştüğü olay sosyal medyayda çok konuşuldu. İşte akılalmaz olayın detayları.
İlginç olay Çin'de yaşandı. 13 yaşındaki bir erkek çocuğun cinsel organına USB kablosu sıkıştı ve düğümlendi. Kabloyu geri çekemeyen çocuk, acı içinde hastaneye kaldırılıp ameliyata alındı.
ÇIKARAMAYINCA AİLESİNE SÖYLEMEK ZORUNDA KALDI;Adı açıklanmayan Çinli çocuk, cinsel organından içeri soktuğu kablonun mesanesinin içinde düğüm olması üzerine geri çıkaramadı. Yaklaşık 20 santimetrelik kablo yüzünden dayanılmaz derecede acı çeken çocuk, durumu ailesine söylemek zorunda kaldı.
MESANESİNİ KESEREK ÇIKARDILAR; Çin'in kuzey-doğu Heilongjiang eyaletindeki Linkou şehrindeki bir hastaneye kaldırılan çocuğun içinde düğümlenen kabloyu doktorlar da dışarı çıkarmayı başaramayınca tek çare olarak ameliyata alındı ve kablo mesanesinden çıkarıldı.
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