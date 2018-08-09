Cinsel organına koydu ölümden döndü aman dikkat!

ABD'de yaşayan fotoğrafçı Amanda Stanley, kullandığı tampon yüzünden az daha ölüyordu. Tampondan bir parça vücudunda kalınca hastaneye kaldırılan genç kadının sağlık durumu iyi ama yaşadıklarının tüm kadınlara örnek olmasını istiyor.

Cinsel organına koydu ölümden döndü aman dikkat!

ABD'de yaşayan fotoğrafçı Amanda Stanley, ölümden döndü. Sebebi ise kullandığı tampon. üksek ateş, tansiyon, kusma gibi belirtilerle hastaneye kaldırılan Amanda için doktorlar, "24 saat içinde buraya gelmeseydi muhtemelen ölecekti." yorumunda bulundu.

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Cinsel organına koydu ölümden döndü aman dikkat!

ABD'de yaşayan Amanda Stanley, vajinasının içinde kalan tampon parçası yüzünden neredeyse ölüyordu. Fotoğrafçılık işiyle uğraşan Amanda Stanley, içinde kalan tampon yüzünden toksik şok sendromu yaşadı.

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Cinsel organına koydu ölümden döndü aman dikkat!

Ölümle burun buruna kalan talihsiz kadın regl döneminden sonra grip, yüksek ateş benzeri şikayetler yaşayınca basit bir soğuk algınlığı yaşadığını düşündü ancak tuvalete gittiğinde olayın bambaşka bir nedenden kaynaklandığını anladı.

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Cinsel organına koydu ölümden döndü aman dikkat!

Tuvalet kağıdına baktığında gazlı bez parçasını gören Amanda, ''Soğuk algınlığı yaşadığımı düşünüyordum. Fakat tuvalete gittiğimde içimden gazlı bez çıktığını gördüm ve bunun bir tampon olduğunu anladım.

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