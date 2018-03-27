Cinsel istismar mağduru küçük kız zorla mahkemeye getirilecek!

MUĞLA Bodrum'da yaşayan çocuk gelişimi uzmanı ve butik işletmecisi olan 2 çocuk annesi N.P. (34), farklı meslek kollarında işçi olarak çalışan eski eşi H.K. hakkında, 2013 yılında, o dönemde 3.5 yaşında olan kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polis ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ardından açtığı davayla H.K.'dan boşandı.

H.K. hakkında öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Bodrum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 15 yıl hapsi istenen ve tutuksuz olarak yargılanan H.K., bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık H.K., avukatları Mehmet Güner, Deniz Şenyürek, Esma Irmak Başol, mağdur kızın annesi N.P., avukatı Tuğba Özden Tosun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Nilay Buse Durmaz katıldı. Duruşmayı ayrıca sanık ve mağdur yakınları ile Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri de izledi.

MAĞDUR ÇOCUK DURUŞMAYA KATILMADI

Mahkeme heyetinin geçen celse dinlenilmesine karar verdiği 8 yaşındaki A.H.K. duruşmaya katılmadı. Anne N.P.'nin avukatı Tuğba Özden Tosun, mağdurun ne şekilde dinleneceği hususunda mahkeme tarafından herhangi bir karar verilmediği, diğer mağdur avukatı Özge Günay'ın da duruşmaya gelmediği için A.H.K.'nin duruşmaya katılmadığını söyledi. Tosun, talepleri hakkında karar verildikten sonra A.H.K.'yi duruşmada hazır edeceklerini söyledi.

Sanık vekili avukat Mehmet Güner ise A.H.K.'nin evinde dinlenilmesine yönelik talebin, evde güvenlik önlemleri alınamayacağı için reddine, duruşma salonunda ya da adliyede dinlenilmesine karar verilmesini talep etti.

Duruşmada H.K.'nin tanık olarak dinlenmesini istediği Tufan Nak, Osman Korkmaz, Ahmet Gümüş, Levent Yapar ve Yıldız Yapar hakim karşına çıktı. 4 tanık da, H.K.'nin iyi bir baba olduğunu vurgulayarak, olayla ilgi bir görgülerinin olmadığını dile getirdi.

Anne N.P.'nin avukatı Tuğba Özden Tosun, "Mağdur 8 yaşındadır. Mahkeme tarafından mutlak suretle dinlenilmesi gerekiyorsa, güvenlik tedbirleri alınarak hiç kimsenin bulunmadığı bir ortamda dinlenilmesi gerektiği kanısındayız. Kaldı ki sanık müdafi de duruşmanın başlangıcında mağdurun adliyede yahut başka bir şekilde dinlenilmesi hususunda talepte bulunmuştu. Başka toplanmasını istediğimiz delil yoktur. Sanığın tutuklanması talebimizi yineleyip, en ağır cezayı almasını talep ediyoruz" dedi.

Sanık avukatlarından Esra Irmak Başol ise "Mağdurun ifadesi alınırken mahkeme tarafından cinsel eğitim kapsamında sorgulanması gerektiği kanısındayız. Tanıklar 3 yaşındaki mağdura cinsel eğitim verdiklerini söylemektedir. O yaştaki çocuklara, kaşı, gözü, burnu öğretilir, cinsel organları öğretilmez. Teyze S.P.'nin de ruhsal durumunun incelenmesi gerekmektedir. Sanığın mağdur çocuğun poposuna dokunduğu iddia ediliyor. Bir babanın çocuğunun poposuna dokunması kadar daha doğal bir davranış yoktur. Günümüzde artık, erkekler de çocukların altını bile değiştirmektedir. Çocuğun ilk götürüldüğü psikolog da çocuğun aile içi şiddet nedeniyle kendisine götürüldüğünü bildirmiştir. Cinsel istismar iddiası Aile Mahkemesi'ndeki yargılamanın ilerleyen safhalarında, olaydan yaklaşık 8-9 ay kadar süre sonra yapılmıştır. Bu hususlarında değerlendirme sırasında dikkate alınmasını talep ediyoruz" dedi.

Savcı ise mağdurun gerekli güvenlik önlemleri alınarak psikolojik gelişimini etkilemeyecek şekilde dinlenilmesini, sanığın tutuklanması yönündeki talebin ise reddine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki tutuklama taleplerinin reddine, mağdur A.H.K.'nin ise zorla duruşmaya getirilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

"DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Duruşma çıkışında konuşan Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan, bunun ensest davası olduğunu belirterek, kendi hakkını aramayan 3 yaşında bir şeyler yaşayan bir çocuğun davasının peşinde koşturduklarını, bu dava nereye giderse gitsin peşinde olacaklarını söyledi.

Anne N.P. ise çocuğunun ne yaşadığını bildiğini ve bu nedenle burada olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyledi.

Sanık avukatı Deniz Şenyürek ise, ortada ispatlanmış bir şey olmadığına dikkat çekerek, hala devam eden bir davada sanığın, hakkındaki ceza kesinleşmiş gibi bu şekilde rezil edilmesinin doğru olmadığına vurgu yaptı. Taraflar açıklamanın ardından adliyeden ayrıldı.