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Cinsel istismar davasında ağlatan karar

Cinsel istismar davasında ağlatan karar

ANTALYA'da, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapsi istenen ve tutuksuz yargılanan S.S.Y., beraat etti. Mağdur yakınları karara tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 07-04-2018 14:11 - Güncelleme: 07-04-2018 14:11

Saadet Özkan Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan ile yardımcısı Yücel Ceylan, gözyaşı dökerek karara tepki gösterdi.

Komşusunun 5 yaşındaki kızına 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlamalarından hakkında dava açılan S.S.Y.'nin yargılanmasına, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz sanık S.S.Y., çocuğun yakınları, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan S.S.Y., komşusunun evine kahve içmeye gittiğini belirterek, "Linç davasıyla karşı karşıya kaldım. Sıradan çocuk davranışının bu noktaya kadar gelmesine anlam veremedim. Benim hiçbir zaman kötü niyetim olmadı. Beraatımı istiyorum" dedi. Yargılama sonunda mahkeme heyeti, oy birliği ile sanığın beraatına karar verdi.

KARAR SONRASI PROTESTO
Duruşmayı izleyen Saadet Özkan Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan ile Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, adliye çıkışında kararı protesto etti. Gözyaşlarına hakim olamayan iki kadın, çocuğun annesinin de karardan sonra hüngür hüngür ağladığını belirtti. Çok sayıda dernek üyesi ve kadının da destek verdiği eylemde, 'Çocuk istismarı önlenebilir, sen de destek ol', 'Çocuk istismarına dur de', 'İstismar felakettir, sessiz kalma', 'Saklama, ihbar et' ve 'Tacizi affetme, vicdanını kirletme' yazılı dövizler taşındı.

ÜST MAHKEMEYE GİDİLECEK
Adaletin yerini bulmasını istediklerini söyleyen Saadet Özkan, "Çocuğun beyanları var, adli tıp raporları var. Mütalaada da cinsel istismar suçundan 15 yıl hapis cezası istendi. Bugün beraat kararı çıktı. Biz çocukları koruyalım diye yollara çıkıyoruz, ama beraat kararı geliyor. Bir üst mahkemeye gidilecek" dedi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 07 Nisan 2018 14:32 bu KARARI VEREN HAKİMİN TÜM TERCİH SİSTEMELERİ DERHAL ARAŞTIRILMALI ..

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