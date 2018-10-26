Cinsel isteksizliğe iyi gelen bitkiler! Sabahları limonla karıştırıp...

Cinsel isteksizlik sorunu yaşayanların derdini bitirecek mucize bitkisel çözümler olduğunu biliyor muydunuz?.. İşte o çözümler ve hazırlanış şekilleri...

CİNSEL isteksizlik yaşayan erkek ya da kadınlar için bitkisel çözümler olduğunu biliyor muydunuz? Cinsel isteksizlik nedenlerine örnek vermek gerekirse cinsel ve bölgesel travmalar, şeker hastalığı, stres ve eğer ilaç kullanıyorsanız, B12 eksikliği, antidepresanlar ve yetersiz beslenme gibi nedenler gösterilebilir. Ancak korkmanıza gerek yok. Çünkü bazı bitkiler cinsel isteksizliğe çözüm olabiliyor. İşte o bitkiler... Twitter

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MAYDANOZ-ROKA-KEKİK: Her mevsim bulunabilen bu muhteşem üçlü cinsel isteksizliğinizi düzenleyebilir. Sade olarak tüketebileceğiniz gibi salata yaparak da tüketebilirsiniz. Ayrıca roka doyurucu özelliği ile de bilinen bitkilerdendir. Yoğurtlu tarifleri de mevcut olan roka cinsel isteksizliğinizi azaltacak besinlerdendir. Kekiği de yaptığınız yemeklerin içerisinde bolca kullanabilir cinsel isteksizliğinizi düzene sokabilirsiniz. Twitter

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PANCAR: Pancar yaz mevsiminde olgunlaşan ve hasadı gerçekleştirilen besinlerdendir. Genellikle şeker üretiminde ve pekmez yapımında kullanılır. İçerisinde barındırdığı zengin mineral ve vitaminlerle cinsel güç arttırıcı besinler arasında yerini alır. İçerdiği fosfat ve potasyum cinsel isteğinizi arttıracaktır. Sabahları limon ile karıştırıp tüketmeniz durumunda cinsel isteğinizin arttığını görebilirsiniz. Twitter

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