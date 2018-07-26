Cinsel ilişkiye girerken tavanın altında ezildi skandal olay

Birbirinden ilginç birçok ölüm sebebi ile karşı karşıay geliyoruz ama bu kez duyacağınız ölüm sebebine akıl sır erdirmek çok zor. 24 Kasım 1983'te, Condor Club'ın müdür yardımıcısı Ferrozzo ve sevgilisi Theresa Hill, romantik bir gece geçirmek için kulüpteydi. Tabi başlarına gelecekleri bilmeden.
AKILLARA DURGUNLUK VEREN ÖLÜM; 24 Kasım 1983'te San Francisco'daki Condor Club'ın müdür yardımıcısı, gece 4:00 ile 6:00 sularında tavanda asılı piyanonun üzerinde cinsel ilişkiye girerken hayatını kaybetti.
Ferrozzo, cinsel ilişki esnasında arızalanarak tavana yükselmeye başlayan asansörlü piyano ile tavan arasında kalarak ezildi. 40 yaşındaki Ferrozzo ezildiği sırada, 23 yaşındaki striptizci kız arkadaşı Theresa Hill ile cinsel ilişkiye giriyordu.
Kulübün temizlik görevlisi Angel Vicente, sabah 7:30'da işe geldiğinde, çifti birbirine kenetlenmiş bir şekilde buldu. Neyse ki Hill, bu feci deneyiminin ardından hayatta kalmayı başarmıştı.
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