Cinsel ilişkiye girerken tavanın altında ezildi skandal olay

Birbirinden ilginç birçok ölüm sebebi ile karşı karşıay geliyoruz ama bu kez duyacağınız ölüm sebebine akıl sır erdirmek çok zor. 24 Kasım 1983'te, Condor Club'ın müdür yardımıcısı Ferrozzo ve sevgilisi Theresa Hill, romantik bir gece geçirmek için kulüpteydi. Tabi başlarına gelecekleri bilmeden.