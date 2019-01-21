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Cinsel ilişki tuzağına düştü! Gasp edildi!

Cinsel ilişki tuzağına düştü! Gasp edildi!

Samsun'da bir kişiye, 4 kişi tarafından cinsel içerikli gasp tuzağı kurulduğu iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 14:39 - Güncelleme: 21-01-2019 14:39

Olay Samsun'un Canik ilçesinde gerçekleşti.  S.Y. adlı bir kişi polise giderek kendisinin H.K. adlı kadınla cinsel ilişki kurmak için 2 kadın tarafından kandırıldığını, gasp edildiğini, zorla senet imzalattıklarını ve 2 bin lira da parasını aldıklarını söyledi. Şikayette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri,  H.K. ve G.D. adlı kadınlar ile A.S. ve M.Ç isimli kişileri gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 1 adet boş senet, 3 adet senet, 1 adet bıçak S.Y.'ye ait 1 adet nüfus cüzdanı ve çok sayıda patlayıcı madde ve bomba düzeneği ele geçirildi.

Sorguları tamamlanan 4 kişi bugün adliyeye teslim edildi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 21 Ocak 2019 14:49 samsunda ne ararsanız mevcut insanıda denizi gibi tehlikeli uzak durun.

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