Cinsel ilişki tuzağına düştü! Gasp edildi!

Olay Samsun'un Canik ilçesinde gerçekleşti. S.Y. adlı bir kişi polise giderek kendisinin H.K. adlı kadınla cinsel ilişki kurmak için 2 kadın tarafından kandırıldığını, gasp edildiğini, zorla senet imzalattıklarını ve 2 bin lira da parasını aldıklarını söyledi. Şikayette bulundu.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, H.K. ve G.D. adlı kadınlar ile A.S. ve M.Ç isimli kişileri gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 1 adet boş senet, 3 adet senet, 1 adet bıçak S.Y.'ye ait 1 adet nüfus cüzdanı ve çok sayıda patlayıcı madde ve bomba düzeneği ele geçirildi.

Sorguları tamamlanan 4 kişi bugün adliyeye teslim edildi.