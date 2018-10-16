Cinsel ilişki sırasında yataktan düştü kalp krizi geçirip felç kaldı

İNGİLİZ basını bu olayı konuşuyor. Eşiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada yataktan düşen Claire Busby adlı kadın, yatak şirketine 1 milyon sterlinlik tazminat davası açtı.

KALP KRİZİ GEÇİRİP FELÇ KALDI... İngiltere'nin Berkshire'da yaşayan 4 çocuk annesi Busby, hayatını karartan kaza sonrası iki defa kalp krizi geçirdi ve felç kaldı. Kadın, "yatağın kendisini mancınık gibi fırlattığını" iddia ediyor.

Yatak firması ise 46 yaşındaki kadının başına gelen kaza ile ilgili sorumluluk kabul etmiyor. Dava sürüyor.