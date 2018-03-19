Cinsel ilişki robotları yola çıktı geliyor ama büyük bir kabusla beraber

Son zamanlar sık sık adlarını duyuyoruz onların. Robot üretiminin artması, robot Sophia'nın vatandaşlık alması derken bir diğer dikkat çeken robotlarda cinsel ilişki robotları. Yakın zamanda evlere gireceği ön görülen cinsel ilişki robotları hakkında herkesi korkutan iddialar daha önce ortaya atılmıştı. Şimdi bir yenisi daha gündemde.