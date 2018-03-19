Cinsel ilişki robotları yola çıktı geliyor ama büyük bir kabusla beraber

Yakın zamanda evlere gireceği ön görülen cinsel ilişki robotları hakkında herkesi korkutan iddialar daha önce ortaya atılmıştı. Şimdi bir yenisi daha gündemde. Pek cinsel ilişki robotları ne gibi bir tehlike saçabilir? İşte cevabı.

Cinsel ilişki robotları yola çıktı geliyor ama büyük bir kabusla beraber

Son zamanlar sık sık adlarını duyuyoruz onların. Robot üretiminin artması, robot Sophia'nın vatandaşlık alması derken bir diğer dikkat çeken robotlarda cinsel ilişki robotları. Yakın zamanda evlere gireceği ön görülen cinsel ilişki robotları hakkında herkesi korkutan iddialar daha önce ortaya atılmıştı. Şimdi bir yenisi daha gündemde.

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Cinsel ilişki robotları yola çıktı geliyor ama büyük bir kabusla beraber

Uzmanlara göre, son yıllarda oldukça yaygınlaşan cinsel ilişki robotları ile ilişkiye girmek insanları birer psikopat katile çevirebilecek tehlikeler barındırıyor. Uzmanlar, cinsel ilişki robotlarını kullanan erkeklerin aynı yamyam ve nekrofil (ölüsevici) seri katil Jeffrey Dahmer gibi birer psikopata dönüşebileceğini söylüyor.

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Cinsel ilişki robotları yola çıktı geliyor ama büyük bir kabusla beraber

ÜNLÜ SERİ KATİL CANSIZ MANKENLERİ KULLANMIŞTI; Jeffrey Dahmer, 17 sevgilisini öldüren kana susamış bir seri katil olmadan önce cinsel ilişki için cansız mankenleri kullandığını itiraf etmişti. Dahmer, sevgilileri tarafından cinsel ilişki sırasında hayal kırıklığına uğradıktan sonra, onları uyuşturmaya ve bilinçsiz bedenlerine tecavüz etmeye başlamıştı.

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Cinsel ilişki robotları yola çıktı geliyor ama büyük bir kabusla beraber

ROBOTLAR İNSANLARI PSİKOPAT KATİLLERE ÇEVİREBİLİR; Robotik Etik ve Kültür uzmanı Profesör Kathleen Richardson, Dahmer'in cinsel ilişki robotu kullanması ve cinsel partnerleri üzerinde tam güç sahibi olma konusundaki takıntısı hakkında konuştu.

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