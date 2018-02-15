Cinsel ilişki oyununda sevgilisini doğradı sonra buzdolabında muhafaza etti

Daha önce tutkulu aşklara, vazgeçemeyenlere bu yüzden cinayet dahi işleyenlere dair birçok haber gördünüz, duydunuz. Ama birazdan okuyacağını şey diğerlerinden çok çok farklı daha önce hiç rastlamadığını bir şey. Peki ne oldu?
21 yaşındaki Rus kadın Anastasia Onegina, 24 yaşındaki sevgilisi Dmitry Sinkevich'i cinsel ilişki esnasında oynadıkları bir oyun esnasında öldürmekle suçlanıyor. Ancak suçlamalar sadece bununla kalmadı. 'Büyü' ile uğraştığı iddia edilen kadının sevgilisini öldürdükten sonra parçalara ayırıp bu parçaları buzdolabında muhafaza ettiği ortaya çıktı.
Genç kadının, sevgilisinin cinsel organını, yanağını ve parmaklarını kopardığı, vücudunun bir kısmını ise oyarak parçalara ayırdığı belirlendi.
GÖRÜNTÜ POLİSE DAHİ ŞOKE ETTİ; Kadının evine yapılan baskında, genç adamın vücut parçalarının bir kısmı da dondurucuda bulundu.
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