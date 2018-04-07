Cinsel ilişki öncesi bunlara mutlaka dikkat edin!

ABD'li bilim insanlarının yaptığı açıklama sosyal medyada günün konusu oldu. New York'ta görevli ürolog David Kaufman cinsel ilişki öncesind, cinsel hastalıkların bulaşmaması için önemli bir tavsiyede bulundu. New York'ta çalışan ürolog David Kaufman, “Kadınların yanlış anladığı bir şey var. Cinsel ilişkiye girmeden önce tuvalete gidilmesi gerektiği tavsiye edildi. Fakat bu aslında bulaşıcı hastalıkların yayılmasına sebep oluyor” dedi.

