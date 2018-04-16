Cinsel ilişki istemeyen eşini tekmeleyerek öldürdü

Tayland'da yaşayan İngiliz, kendisi ile cinsel ilişkiye girmeyi reddeden Taylandlı eşini tekmeleyerek öldürdü.

Cinsel ilişki istemeyen eşini tekmeleyerek öldürdü

Tayland'da yaşayan İngiliz, kendisi ile cinsel ilişkiye girmeyi reddeden Taylandlı eşini tekmeleyerek öldürdü. Cesedi evin önünde bırakıp üzerine battaniye örterek uyumaya giden adam tutuklandı. Bangkokpost’un haberine göre; 51 yaşındaki Kevin Smitham, 29 yaşındaki eşi Kanda Smitham ve genç kadının ailesi, Tayland’daki Ubon Ratchathani’deki yeni yılı kutlamak için bir araya gelmişti.

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Cinsel ilişki istemeyen eşini tekmeleyerek öldürdü

Pazar akşamı eşi ile beraber olmak isteyen adam ret cevabı alması üzerine kıskançlık krizine girdi. Öfkelenen adam, karısının kendini aldattığından şüphelenerek genç kadına saldırdı. Sarhoş adam eşini tekmeleleyerek öldürdü. Sabah saatlerinde cesedi fark eden komşuların polisi araması üzerine 51 yaşındaki adam tutuklandı.

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Cinsel ilişki istemeyen eşini tekmeleyerek öldürdü

Tayland polisinin yaptığı açıklamaya göre, eşini öldüren adam daha sonra onun vücudunu bir battaniye ile örttü ve hiçbir şey olmamış gibi yatağa giderek uyudu. Genç kadının cesedi evlerinin önündeki verandada bulundu.

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Cinsel ilişki istemeyen eşini tekmeleyerek öldürdü

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