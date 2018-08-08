Cinsel ilişki görüntülerini yayarım şantajıyla 1 milyon dolar istedi

Iraklı müteahhidin başvurusu üzerine Roa'a W. ve Eabdalkarim C. tatil yaptıkları Marmaris'teki otelde yakalandı. Roa'a W'nin cep telefonunda çok sayıda kişiyle birlikte olduğu cinsel içerikli görüntüler çıktı.Irak'ta müteahhitlik yapan 52 yaşındaki A.A.H, 28 yaşındaki Roa'a W. ile

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, 3 yıl ilişki yaşadı. Geçtiğimiz Haziran ayında Roa'a W'den ayrılmak istediğini söyledi. Bu isteği kabul etmeyen Roa'a W,"Kusura bakma ben ayrılmak istemiyorum. Elimde birlikte olduğumuz görüntüler var. Bunları internete veririm. Bana istediğim parayı vereceksin. Seni bütün ülkeye rezil ederim." dedi. İşadamı üç farklı tarihte 50 bin 500 dolar verdi. İşadamı, verdiği paraların ardından tehdidin sona erdiğini düşünürken, bir gün tanımadığı bir numaradan arandı. Karşısındaki ses elinde cinsel içerikli görüntü olduğunu, 40 bin dolar vermemesi halinde görüntüleri internete yayacağını söyledi.

POLİS, BULUŞMA AYARLAMASINI İSTEDİ: İşadamı A.A.H, 3 yıl birlikte olduğu Roa'a W'nin İstanbul'da olduğu haberini aldı. İşadamı kardeşini İstanbul'a göndererek avukatıyla birlikte suç duyurusunda bulunmasını istedi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yapılan başvuru üzerine harekete geçti. Polis, işadamının kardeşine, parayı, arayan kişinin banka hesabına yatırmamasını, buluşma ayarlamasını söyledi. İşadamının kardeşi, arayan kişiyle Mecidiyeköy'de bir AVM'nin kafeteryasında randevulaştı. Para isteyen kişi kafeye geldi ancak parayı almadan randevu yerinden hızla uzaklaştı.

'BANA 1 MİLYON DOLAR VERECEKSİN': Randevu yerinden ayrılan kişi daha sonra tekrar arayarak, "Ben sana yalnız gel dedim. Sen adamlarınla gelmişsin. Çok öfkeliyim. Bana 1 milyon dolar vereceksin." diyerek telefonu kapattı. Polis, Roa'a W'nin Laleli'de bir otelde kaldığı belirlendi. Roa'a W'nin yanındaki kişinin de Iraklı Eabdalkarim C. olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada, ikilinin Esenyurt'ta bir otele kayıt yaptırdığı ancak buradan ayrıldıkları belirlendi. Derinleştirilen soruşturmada ikilinin Marmaris'te bir otelde tatil yaptığı saptandı.

ÇOK SAYIDA ERKEKLE CİNSEL İLİŞKİ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI: Polis Muğla'ya gitti. Polis, ikili otelden çıkarken baskın düzenledi. Roa'a W. ve Eabdalkarim C. gözaltına alındı. Yapılan aramada, üzerlerinde işadamını arayarak şantaj yaptıkları telefon bulundu. Telefon incelemesinde Roa'a W.'nin çok sayıda erkekle birlikte olduğu cinsel içerikli görüntülere ulaşıldı. 2 kişi Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.