Cinsel ilişki fantazisi canına mal oluyordu makatına kaçınca...

29 yaşındaki Emma Phillips ve partneri Lee Miller için gece çok güzel başladı. Ancak daha sonra tüm dünyanın duyduğu bir rezilliğie dönüştü. İşte genç öğretmenin ve sevgilisinin ibretlik hikayesi... Küçük kızını annesine yollayan Emma Phillips'in amacı partneri Lee Miller ile bir gece geçirmek istedi. Genç öğretmen güzel bir gece yerine hayatının en büyük kabusunu yaşayacağını henüz bilmiyordu.
Akşam yemeği yenilip içkiler içildikten sonra çift için yatak odasına yöneldi. Daha sonra Lee Miller, sevgilisinin makatına 17 santimetre uzunluğunda bir vibratör soktu. Fakat ikili daha sonra vibratörü bulamadı.
Phillips, Miller'ın kendisine şaka yaptığını ve vibratörü yastığın altına sakladığını sandı. Çok geçmeden bunun bir şaka olmadığını anladı.
Phillips yaptığı açıklamada vibratörü ayağa kalkıp eğildiği zaman içinde hissettiğini açıkladı. Miller vibratörü çıkartmak için çeşitli mutfak aletleri kullandıysa da başarı olamadı. Emma konuyla ilgili şu açıklamaları yapıyor: "Lee her yolu denedi. Çatal bıçak ne varsa kullandık ama başarılı olamadık."
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