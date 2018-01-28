Cinsel ilişki fantazisi canına mal oluyordu makatına kaçınca...

29 yaşındaki Emma Phillips ve partneri Lee Miller için gece çok güzel başladı. Ancak daha sonra tüm dünyanın duyduğu bir rezilliğie dönüştü. İşte genç öğretmenin ve sevgilisinin ibretlik hikayesi... Küçük kızını annesine yollayan Emma Phillips'in amacı partneri Lee Miller ile bir gece geçirmek istedi. Genç öğretmen güzel bir gece yerine hayatının en büyük kabusunu yaşayacağını henüz bilmiyordu.







