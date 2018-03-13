Cinsel içerikli sitelere giriş artık pasaportla olacak başınız fena dertte

Uzun süredir cinsel içerikli sitelere girişin önüne engel koymak için çalışmalar yapılıyor. Artık yeni geliştirilen bir yöntem sayesinde bu sitelere girişin önüne ufakta olsa bir engel gelecek. Peki bu nasıl olacak? İşte cevabı...

Cinsel içerikli sitelere giriş artık pasaportla olacak başınız fena dertte

Uzun süredir cinsel içerikli sitelere girişin önüne engel koymak için çalışmalar yapılıyor. Cinsel içerikli sitelere herkesin kolayca erişebiliyor olması uzmanları kara kara düşündürüyordu. Artık bu kapsamda cinsel içerikli sitelerde yeni dönem başlıyor. Bundan sonra bu tür sitelere girmek çok daha güç olacak. Bakın artık bu sitelere girmeye çalışanlar neyle karşılaşmaya başlayacak? Ancak geliştirilen yeni bir önlem sayesinde bu sitelere girmek epey güçleşecek.

19
Cinsel içerikli sitelere giriş artık pasaportla olacak başınız fena dertte

Çocukları bu tür sitelerden uzak tutmak için artık cinsel içerikli sitelere girmek çok daha zor olacak. Yaşının 18 ve üzeri olduğunu ispatlayamayanlar site dışında kalacak. Bugüne kadar siteler kullanıcılarına '18 yaşının üstünde misin' diye soruyor ve 'Evet' yanıtı veren doğrudan sitelere girebiliyordu. Ancak bunun hiçbir işe yaramadığı ortada.

29
Cinsel içerikli sitelere giriş artık pasaportla olacak başınız fena dertte

İngiltere'de başlatılan yeni bir kampanyaya göre bu sitelere girmek isteyenler artık bazı özel bilgilerini paylaşmak zorunda kalacak, ki bu sitelere girebileceği yaşın yetkin olduğu anlaşılabilsin. Ama nasıl?

39
Cinsel içerikli sitelere giriş artık pasaportla olacak başınız fena dertte

Pasaport ve kimlik bilgileri ve hatta kredi kartı bilgileri bu sitelere girmeye çalışanlardan istenecek. Bu bilgileri paylaşmayanlar site dışında tutulacak ve milyonlarca çocuğun bu şekilde cinsel içerikli sitelerden uzak tutulması sağlanacak.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro