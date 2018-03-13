Cinsel içerikli sitelere giriş artık pasaportla olacak başınız fena dertte

Uzun süredir cinsel içerikli sitelere girişin önüne engel koymak için çalışmalar yapılıyor. Artık yeni geliştirilen bir yöntem sayesinde bu sitelere girişin önüne ufakta olsa bir engel gelecek. Peki bu nasıl olacak? İşte cevabı...

Uzun süredir cinsel içerikli sitelere girişin önüne engel koymak için çalışmalar yapılıyor. Cinsel içerikli sitelere herkesin kolayca erişebiliyor olması uzmanları kara kara düşündürüyordu. Artık bu kapsamda cinsel içerikli sitelerde yeni dönem başlıyor. Bundan sonra bu tür sitelere girmek çok daha güç olacak. Bakın artık bu sitelere girmeye çalışanlar neyle karşılaşmaya başlayacak? Ancak geliştirilen yeni bir önlem sayesinde bu sitelere girmek epey güçleşecek.



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Çocukları bu tür sitelerden uzak tutmak için artık cinsel içerikli sitelere girmek çok daha zor olacak. Yaşının 18 ve üzeri olduğunu ispatlayamayanlar site dışında kalacak. Bugüne kadar siteler kullanıcılarına '18 yaşının üstünde misin' diye soruyor ve 'Evet' yanıtı veren doğrudan sitelere girebiliyordu. Ancak bunun hiçbir işe yaramadığı ortada.



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İngiltere'de başlatılan yeni bir kampanyaya göre bu sitelere girmek isteyenler artık bazı özel bilgilerini paylaşmak zorunda kalacak, ki bu sitelere girebileceği yaşın yetkin olduğu anlaşılabilsin. Ama nasıl?

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