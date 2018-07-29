Cinsel içerikli film yıldızına şok! Maçta başına gelmeyen kalmadı

Eski cinsel içerikli film yıldızı Mia Khalifa'nın göğsüne buz hokeyi maçında disk isabet etti. Khalifa, aldığı sert darbe nedeniyle yeniden estetik ameliyat olacak

Cinsel içerikli film yıldızına şok! Maçta başına gelmeyen kalmadı

Buz hokeyi, bazı zamanlar hem oyuncular hem de izleyenler için tehlikeli olabiliyor. Buz hokeyi mağdurlarından sonuncusu Lübnan asıllı ABD vatandaşı eski cinsel içerikli film yıldızı Mia Khalifa oldu.



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Cinsel içerikli film yıldızına şok! Maçta başına gelmeyen kalmadı

Hokey maçında kullanılan disk, izleyiciler arasında bulunan Khalifa'nın göğsüne isabet etti. Daha önce göğüslerine silikon taktıran Khalifa'nın, sert bir darbe yediği için yeniden operasyon geçirmeyi planlıyor.



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Cinsel içerikli film yıldızına şok! Maçta başına gelmeyen kalmadı

The Daily Star'a açıklama yapan Khalifa 'Sol göğsüm hafifçe içine çöktü. Seneye yenileteceğim' dedi. Her şeye rağmen taraftarı olduğu takımın diskini almayı başardığını söyleyen Khalifa 'Buna değdi' dedi.



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Cinsel içerikli film yıldızına şok! Maçta başına gelmeyen kalmadı

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