Cinsel hayatınızı kabusa çevirebilecek 5 neden

İlişkilerinizde cinsel hayatınız nasıl ilerliyor? Partnerinizle aranızda bir problem mi var? İşte cinsel dürtülerinizi kabusa çevirebilecek olan 5 neden...

Cinsel hayatınızı bir türlü düzene sokamıyor ve partnerinizle ilişki esnasında bir problem olduğunu düşünüp dikkatiniz dağılıyorsa kesinlikle bir sıkıntı var demektir. Cinsel hayatınızdaki problemlerin pek çok farklı sebebi olabilir. Peki sizin cinsel hayatınızdaki sorun nedir? İşte ilişkinizin kabusa dönmemesi ve cinsel hayatınızın yolunda gitmesi için aşağıdaki 5 nedeni okuyun. Twitter

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PSİKOLOJİK SEBEPLER

İlişki içerisinde yaşanan olumsuzluklar cinsel isteksizliğe sebep olabiliyor. Kişi eğer eşine karşı isteksizse, bu onun üzerinde bir baskı oluşmasına da neden olabiliyor. Bu gibi durumlardan psikolojik olarak etkilenen bireyler de, ilişki konusunda pek istekli olamayabiliyor. İlgi duyduğunuz ve özel bir ilişki içerisinde olduğunuz kişiyle daha güzel zamanlar geçirmek, birbirinize vakit ayırmak gibi yakınlık duymanız size iyi gelecektir. Twitter

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BESLENME ŞEKLİ

Beslenme şekli nasıl ki tüm yaşantımızı etkiliyor aynı şekilde cinsel hayatımızda da büyük bir rol oynuyor. Cinsel istekliliği artıran besinler olduğu gibi azaltan da besinler de vardır. Örneğin; balık ve deniz ürünleri, peynir, fast food gibi yiyecekler cinsel dürtüleri azaltır. Bunun dışında zararlı maddeler de cinsel sağlığınızı etkiler. Twitter

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