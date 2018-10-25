Cinsel hayatınızı kabusa çevirebilecek 5 neden

İlişkilerinizde cinsel hayatınız nasıl ilerliyor? Partnerinizle aranızda bir problem mi var? İşte cinsel dürtülerinizi kabusa çevirebilecek olan 5 neden...

Cinsel hayatınızı kabusa çevirebilecek 5 neden

Cinsel hayatınızı bir türlü düzene sokamıyor ve partnerinizle ilişki esnasında bir problem olduğunu düşünüp dikkatiniz dağılıyorsa kesinlikle bir sıkıntı var demektir. Cinsel hayatınızdaki problemlerin pek çok farklı sebebi olabilir. Peki sizin cinsel hayatınızdaki sorun nedir? İşte ilişkinizin kabusa dönmemesi ve cinsel hayatınızın yolunda gitmesi için aşağıdaki 5 nedeni okuyun.

110
Cinsel hayatınızı kabusa çevirebilecek 5 neden

PSİKOLOJİK SEBEPLER
İlişki içerisinde yaşanan olumsuzluklar cinsel isteksizliğe sebep olabiliyor. Kişi eğer eşine karşı isteksizse, bu onun üzerinde bir baskı oluşmasına da neden olabiliyor. Bu gibi durumlardan psikolojik olarak etkilenen bireyler de, ilişki konusunda pek istekli olamayabiliyor. İlgi duyduğunuz ve özel bir ilişki içerisinde olduğunuz kişiyle daha güzel zamanlar geçirmek, birbirinize vakit ayırmak gibi yakınlık duymanız size iyi gelecektir.

210
Cinsel hayatınızı kabusa çevirebilecek 5 neden

BESLENME ŞEKLİ
Beslenme şekli nasıl ki tüm yaşantımızı etkiliyor aynı şekilde cinsel hayatımızda da büyük bir rol oynuyor. Cinsel istekliliği artıran besinler olduğu gibi azaltan da besinler de vardır. Örneğin; balık ve deniz ürünleri, peynir, fast food gibi yiyecekler cinsel dürtüleri azaltır. Bunun dışında zararlı maddeler de cinsel sağlığınızı etkiler.

310
Cinsel hayatınızı kabusa çevirebilecek 5 neden

Ayrıca balıktaki civa ve toksinler cinselliği tetikleyen endokrin sistemine zarar verebiliyor. Bu da cinsel dürtünün azalmasına sebep olur. Peynir de erkeklerin cinsel hayatını olumsuz yönde etkiler.

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro