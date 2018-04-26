Cinsel gücün kaynağı bu meyve evde saksı da her yerde...

Goji hakkında bir sürü şey duydunuz. Goji küçük yumuşak meyveleri olan 1,700 yıl boyunca Tibet'te üretilen çalı formunda bir bitki. Türkiye'ye gelmesi tabi yüzyıllar almış. Tibetliler yüzlerce yıl gojiden yaptıkları ilacı, böbrek ve karaciğer tedavisinde kullanmışlar. Bu meyve aynı zamanda sağlık açısından olağanüstü faydalar sağlıyor. Dediğimiz gibi yüzyıllar sonra Türkiye'ye gelince Goji'nin fayları nelerdir ne işe yarar gibi bir sürü sorlar havalarda uçuştu. Gelin Goji ile biraz yakından tanışalım.

