Cinsel gücün kaynağı bu meyve evde saksı da her yerde...

Goji hakkında bir sürü şey duydunuz. Goji küçük yumuşak meyveleri olan 1,700 yıl boyunca Tibet'te üretilen çalı formunda bir bitki. Türkiye'ye gelmesi tabi yüzyıllar almış. Tibetliler yüzlerce yıl gojiden yaptıkları ilacı, böbrek ve karaciğer tedavisinde kullanmışlar. Bu meyve aynı zamanda sağlık açısından olağanüstü faydalar sağlıyor. Dediğimiz gibi yüzyıllar sonra Türkiye'ye gelince Goji'nin fayları nelerdir ne işe yarar gibi bir sürü sorlar havalarda uçuştu. Gelin Goji ile biraz yakından tanışalım.
Cinsel gücün kaynağı bu meyvede; Tibetliler ona cinsel gücü artırması nedeniyle "Mutluluk meyvesi" diyor ve faydaları sıralandığında da bu ünvanı hak ediyor. İşte Goji meyvesinin faydaları.
Tümörün gelişimini durdurur; Çinde yapılan araştırmalar sonucunda goji meyvesinin bazı kanser ve AIDS hastalığının tedavisinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Goji ayrıca, tümör hücresinin ölümüne neden olan apopitoz olayını hızlandırır ve tümör gelişimini durduğu söylenmektedir.
Saksıda bile yetişebilir; Türkiye'de üretimine yeni yeni başlanan Goji, iklimsel olarak da ülkemize uygun...
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