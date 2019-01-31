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Çinliler yaptı yangında mahsur kalanlara iyi haber

Çinliler yaptı yangında mahsur kalanlara iyi haber

Çin’de bulunan Guangdong Politeknik Normal Üniversite öğrencileri, yüksek yapılarda çıkan yangınlarda mahsur kalan kişilerin yardım çağrıları doğrultusunda olay yerine uçan ve dört parçaya ayrılarak havada bir 'güvenlik ağı' açan bir 'drone' tasarladılar.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 10:57 - Güncelleme: 31-01-2019 10:57

Öğrenciler tasarladıkları bu konsept 'drone'u bir animasyon ile tanıttı. Görüntülerde, bir drone bir binanın üst katlarından birinde çıkan yangın sonrası mahsur kalan birini tespit edip, olay yerine gidiyor.

Çağrı üzerine olay yerine giden drone, trafiğe takılma problemi olmadığı için kurtarma ekiplerinden daha hızlı olay yerine yetişiyor ve havada 4 bölüme ayrılarak bir 'güvenlik ağı' oluşturuyor. Yetişkinleri taşıyacak yeterlilikle olan drone, ardından güvenlik ağı üzerine atlayan kişiyi, yavaş yavaş alçalarak yerdeki kurtarma ekiplerine teslim ediyor.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 31 Ocak 2019 11:38 elalem ilim yapar .bizimkiler cennetten berat verir................

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