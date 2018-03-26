Çinliler kontrolü kaybetti! Dev uydu İstanbul'a mı çakılacak?

Çin uzaya yolladığı dev istasyonun kontrolünü kaybetti, hızla Dünya'ya doğru geliyor!

Çinliler kontrolü kaybetti! Dev uydu İstanbul'a mı çakılacak?

Çin uzaya yolladığı dev istasyonun kontrolünü kaybetti, hızla Dünya'ya doğru geliyor! Ve evet... Şu an İstanbul da tehlike altında! Peki uzayda neler oluyor? Tiangong-1, diğer adıyla "Gök Saray-1", kontrolden çıkmış bir şekilde Dünya'ya doğru ilerliyor. İstasyonun 2 Nisan'a kadar "Dünya'ya çakılması" bekleniyor. Tiangong-1, Çin'i bir "uzay süpergücüne" dönüşterecek bir bilimsel proje olarak görülüyordu.

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Çinliler kontrolü kaybetti! Dev uydu İstanbul'a mı çakılacak?

Fırlatılmasından bir yıl sonra 2012'de ülkenin ilk kadın astronotu Liu Yang'ın da ziyaret ettiği istasyon, hem insanlı hem de insansız uzay görevleri için kullanıldı. Çin yetkileri, 2016'da uzay istasyonunun kontrolünü kaybettiklerini doğruladı. Düşme riski yüksek olan şehirler arasında aynı enlemde bulunan İstanbul, Roma, New York ve Barcelona da bulunuyor.

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Çinliler kontrolü kaybetti! Dev uydu İstanbul'a mı çakılacak?

Geçtiğimiz haftalarda istasyon atmosferin çok daha yoğun katmanlarına ulaşan istasyonun yeryüzüne düşüş hızı da giderek artıyor. Harvard Üniversitesi'nin tanınmış astrofizikçisi Johanthan McDowell, istasyonun yörüngesinde Yer'e en yakın noktanın 300 km'nin altında olduğunu söyledi.

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Çinliler kontrolü kaybetti! Dev uydu İstanbul'a mı çakılacak?

Harvard Üniversitesi'nin tanınmış astrofizikçisi Johanthan McDowell, "Yeryüzüne düşüşünün tam olarak ne zaman olacağını ancak 6 ya da 7 saat öncesinde öğrenebiliriz. Ne zaman düşeceğini bilmiyorsak, nereye düşeceğini de bilemeyiz." sözlerini kaydediyor.

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