Çinliler kontrolü kaybetti! Dev uydu İstanbul'a mı çakılacak?

Çin uzaya yolladığı dev istasyonun kontrolünü kaybetti, hızla Dünya'ya doğru geliyor!

Çin uzaya yolladığı dev istasyonun kontrolünü kaybetti, hızla Dünya'ya doğru geliyor! Ve evet... Şu an İstanbul da tehlike altında! Peki uzayda neler oluyor? Tiangong-1, diğer adıyla "Gök Saray-1", kontrolden çıkmış bir şekilde Dünya'ya doğru ilerliyor. İstasyonun 2 Nisan'a kadar "Dünya'ya çakılması" bekleniyor. Tiangong-1, Çin'i bir "uzay süpergücüne" dönüşterecek bir bilimsel proje olarak görülüyordu. Twitter

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Fırlatılmasından bir yıl sonra 2012'de ülkenin ilk kadın astronotu Liu Yang'ın da ziyaret ettiği istasyon, hem insanlı hem de insansız uzay görevleri için kullanıldı. Çin yetkileri, 2016'da uzay istasyonunun kontrolünü kaybettiklerini doğruladı. Düşme riski yüksek olan şehirler arasında aynı enlemde bulunan İstanbul, Roma, New York ve Barcelona da bulunuyor.

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Geçtiğimiz haftalarda istasyon atmosferin çok daha yoğun katmanlarına ulaşan istasyonun yeryüzüne düşüş hızı da giderek artıyor. Harvard Üniversitesi'nin tanınmış astrofizikçisi Johanthan McDowell, istasyonun yörüngesinde Yer'e en yakın noktanın 300 km'nin altında olduğunu söyledi. Twitter

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