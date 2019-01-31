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Çinli teknoloji devi OPPO resmen Türkiye'de

Çinli teknoloji devi OPPO resmen Türkiye'de

Dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarına kafa tutan Oppo, RX17 PRO, RX17 NEO ve AX7 akıllı telefon modelleri markanın Türkiye’deki ilk medya etkinliğinde tanıtıldı.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 12:45 - Güncelleme: 31-01-2019 12:45

Damla ekran tasarımına sahip yeni Oppo RX17 Neo geçtiğimiz günlerde ülkemizde satışa sunulmuştu. Çin merkezli elektronik üreticisi OPPO’nun, etkinlikte konuşan OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, “Kreatif tasarımlar ve teknolojik yeniliklerle hem müşteriler hem endüstri için değer oluşturmak istiyoruz. Dünyada 400 binden fazla noktada ürünlerimizi müşterilerle buluşturuyoruz." diyerek Türkiye pazarındaki hedeflerini açıkladı.

Zhou, sözlerine şöyle devam etti: "Küresel uzmanlığımızı yerel stratejilerle birleştiriyoruz. Her yeni pazarda yerel kültürü öğrenerek, yerel müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak, hatta bu ihtiyaçları aşacak ürün ve hizmetleri sunmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Türkiye’de de güçlü bir ekip kurarak yol haritamızı belirledik. Türkiye’de akıllı telefon pazarının en gözde markalarından biri olmayı hedefliyoruz.” dedi.

ÇIĞIR AÇTIK
Weijian Zhou, markanın bu alandaki iddiasını şöyle anlattı: “Kullanıcılarımızın sevdiği birçok ileri teknoloji de dahil olmak üzere hem yazılım hem de donanımda çığır açtık. Kısa süre önce sadece bir hayal olan yarım saatte hızlı şarj konusu OPPO ile gerçek oldu. Markanın Süper VOOC şarj teknolojisi sayesinde Find X ürününü 35 dakikada tamamen şarj edebilmeniz mümkün hale geldi. Gelecekte, görüntü kalitesi ve hızlı şarj gibi lider olduğumuz alanlara yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

Oppo RX17 Pro artık Türkiye'de! İşte fiyatı

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