Çinli spiker sosyal medyada gündem oldu

Çin devlet televizyonunda 22 yıldır hava durumunu sunan Yang Dan, genç görüntüsü ile görenleri kendine hayran bırakıyor. 22 yaşında mesleğine başlayan ve şimdilerde 44 yaşında olan Yang Dan'ın ekrana çıktığı 1996 yılına ait görüntüsü görenleri şaşırttı. Daily Mail'in haberine göre, 22 yıldır ekranda olan Dan'ın genç görüntüsü dikkat çekti. Sosyal medyada gündem olan Dan'ın videosuna binlerce kişi yorum yaptı. Spikere 'Yaş almayan tanrıça' yorumunda bulunuldu. in Devlet televizyonun '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar' günü için yayınladığı Dan'ın yıllar içindeki görüntülerinin yer aldığı video kısa sürede sosyal medyada gündem olduğu belirtildi.