Çinli kadınlar nefes kesti

Çinli kadın her alanda eşit haklara sahip. Onları lokantada garson, otobüste şoför, inşaatta mühendis olarak görmeniz mümkün

Çinli kadın her alanda eşit haklara sahip. Onları lokantada garson, otobüste şoför, inşaatta mühendis olarak görmeniz mümkün. Çin Ordusu dünyaya korku salacak büyüklükte. Ve o ordunun kadın kuvvetleri de aynı disiplinle görevini yerine getirmekte. Çinli kadınlar ve erkekler arasında meslek farkı yok kadınlar çöpçü de oluyor kamyon şoförü de... İşte Çin'in kadın askerleri

İşte Çin'in kadın askerleri

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Çinli kadın her alanda eşit haklara sahip. Onları lokantada garson, otobüste şoför, inşaatta mühendis olarak görmeniz mümkün. Çin Ordusu dünyaya korku salacak büyüklükte. Ve o ordunun kadın kuvvetleri de aynı disiplinle görevini yerine getirmekte. Çinli kadınlar ve erkekler arasında meslek farkı yok kadınlar çöpçü de oluyor kamyon şoförü de... İşte Çin'in kadın askerleri

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2 18

Çinli kadın her alanda eşit haklara sahip. Onları lokantada garson, otobüste şoför, inşaatta mühendis olarak görmeniz mümkün. Çin Ordusu dünyaya korku salacak büyüklükte. Ve o ordunun kadın kuvvetleri de aynı disiplinle görevini yerine getirmekte. Çinli kadınlar ve erkekler arasında meslek farkı yok kadınlar çöpçü de oluyor kamyon şoförü de... İşte Çin'in kadın askerleri

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