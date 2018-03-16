Çinli hostesler büyük ilgi topladı

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Çin Ulusal Halk Kongresi'nin (ÇUHK) olağan oturumuna katılan delegeleri karşılayan hostes kızları. Çin'in başkenti Pekin'de ülkenin en üst düzey yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresi'nin (ÇUHK) yıllık olağan oturumunun açılması nedeniyle Tiananmen Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Etkinlik sırasında iki hafta süren genel kurulun delegelerini karşılayan hostes kızları güzelliğiyle dikkatleri üzerinde topladı.
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Çin Ulusal Halk Kongresi'nin (ÇUHK) olağan oturumuna katılan delegeleri karşılayan hostes kızları. Çin'in başkenti Pekin'de ülkenin en üst düzey yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresi'nin (ÇUHK) yıllık olağan oturumunun açılması nedeniyle Tiananmen Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Etkinlik sırasında iki hafta süren genel kurulun delegelerini karşılayan hostes kızları güzelliğiyle dikkatleri üzerinde topladı.
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Çin Ulusal Halk Kongresi'nin (ÇUHK) olağan oturumuna katılan delegeleri karşılayan hostes kızları. Çin'in başkenti Pekin'de ülkenin en üst düzey yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresi'nin (ÇUHK) yıllık olağan oturumunun açılması nedeniyle Tiananmen Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Etkinlik sırasında iki hafta süren genel kurulun delegelerini karşılayan hostes kızları güzelliğiyle dikkatleri üzerinde topladı.
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Çin Ulusal Halk Kongresi'nin (ÇUHK) olağan oturumuna katılan delegeleri karşılayan hostes kızları. Çin'in başkenti Pekin'de ülkenin en üst düzey yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresi'nin (ÇUHK) yıllık olağan oturumunun açılması nedeniyle Tiananmen Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Etkinlik sırasında iki hafta süren genel kurulun delegelerini karşılayan hostes kızları güzelliğiyle dikkatleri üzerinde topladı.
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