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Çinli bilim insanları, sivrisineklere karşı çözümü buldu!

Çinli bilim insanları, sivrisineklere karşı çözümü buldu!

Çinli bilim insanları, sivrisineklere karşı askeri radar teknolojisi kullanacak. Dünyada 2 bin 500’e yakın sivrisinek türü olduğu biliniyor.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 16:00 - Güncelleme: 30-03-2018 16:00

"South China Morning Post" gazetesinin haberinde, Çinli bilimadamların yaklaşık iki kilometre mesafedeki sivrisineğin hareketini, yönünü ve kanat çırpışını tespit edecek bir askeri radar teknolojisi üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Pekin Teknoloji Enstitüsünde (BIT)  böceklerin davranışlarını inceleyen bilim adamlarının, Dünya Sağlık Örgütünce dünyada en çok insan ölümüne yol açan canlı olarak ilan edilen ve her yıl yaklaşık 1 milyon insanın ölümüne neden olan sivrisineklere karşı süper hassas askeri radar teknolojisi geliştirdiği ifade edildi.

Radar sistemi, çok sayıda frekanslarda hareket edebilen elektromanyetik dalgalar yayarak, bunların sineklere çarpmasını sağlıyor. Sineklere çarparak, sisteme geri dönen dalgalarla gelen veriler çok hızlı bilgisayarlarda işlenerek, canlının, türü, cinsiyeti, uçuş hızı, kan emici olup olmadığını tespit ediliyor. 

Söz konusu sistemle, sineklerin hareketleri, yaşam alanları ve göç güzergahlarının kolayca takip edileceği, sıtma, Zika ve çeşitli virüsleri yayarak yüz binlerce insanın ölümüne neden olan sivrisineklere karşı etkin mücadele edilebileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, uzmanlar, laboratuvar ortamında başarılı olduğu kaydedilen radar teknolojisinin doğal ortamlarda kullanıldığında, sineğin dışında çevreden gelen çok sayıda ses ve gürültü gibi faktörlerden dolayı başarı oranının düşeceğine dikkat çekiyor.

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