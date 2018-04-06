Çinko içeren besinler nelerdir?

Bu nedenlerden dolayı, çinko içeren besinleri ve çinko vitamini nelerde bulunur sorusunun cevapları oldukça önemlidir. Bizde bu sebepten dolayı sizlere çinko içeren besinleri Çinko, vücudunuzda yara iyileşmesinden tat ve koku algılarınıza, protein ve DNA sentezine kadar büyük bir rol oynar. Ancak çinko içeren besinlerin sağladığı en önemli fayda bağışıklık güçlendirici etkisinin olmasıdır. Hücre raporları adı altında yapılan bir araştırmada çinko içeren besinlerin, vücuttan enfeksiyonları attığına ve soğuk algınlığı gibi çeşitli hastalıkları da önlemeye yardımcı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Sağladığı bu faydalardan dolay, çinko içeren besinleri,sorusunun cevaplarını bilmek gerekmektedir. İŞTE ÇİNKO İÇEREN BESİNLER
KABAK ÇEKİRDEĞİ: 1 su bardağı kabak çekirdeğinde 6.6 miligram çinko bulunur. Kanser hastalıklarının beslenme üzerindeki yapıldığı bir araştırmada, kabak çekirdeğinin hem ruh sağlığını iyileştirdiği hem de prostat ve meme kanserini engellediği ortaya çıkmıştır.
SIĞIR ETİ: 100 gram sığır etinde 4.5 miligram çinko bulunur. Sığır otla beslenen bir hayvan olduğu için, sığır etinde omega 3 yağ asitleri bulunur. Aynı zamanda sığır etinde bulunan konjuge linoleik asit, kanserle savaşmaya, kalp krizi riskini azaltmaya, kan şekerini iyileştirmeye, kilo almayı önlemeye yardımcı olur.
NOHUT: 1 su bardağı nohutta 2.5 mg çinko bulunur. Nohut, tüm baklagiller gibi, vücudun yavaşça sindirebildiği ve enerji için kullanabileceği karbonhidratlar içermektedir. Nohut tokluk hissini arttırır. Sindirim sisteminizin hızlanmasına yardımcı olarak kabızlığında önüne geçer.
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