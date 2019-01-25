Çin'in tüm bombaların anası! ABD'ye meydan okuyan 3 silah

ABD-Çin rekabeti her alanda tüm hızıyla sürüyor. Ekonomide ve teknolojide baş döndüren ilerlemesiyle Çin, süper güç Amerika ile olan makası her geçen gün kapatıyor. Çin'in yüksek teknoloji ürünü 3 silahı dikkat çekiyor.

Çin, ABD ve Rusya askeri alanda yeni bir rekabete girmiş durumda. İç gerilimler ve özellikle kıta sahanlığı konusunda jeopolitik tartışmalarla karşılaşan Çin, 1990'lı yılların başından bu yana Halk Kurtuluş Ordusu'nu (HKO) modernleştirmek için büyük bir yatırım yapıyor. Ancak Çin lideri Şi Jinping'in yönetiminde, Çin ve rakipleri arasındaki fark kapanıyor ve ülke hızla dünyanın en büyük askeri güçlerinden biri haline geliyor. Twitter

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ABD Savunma İstihbarat Kurumu'nun geçtiğimiz günlerde yayınlanan raporunda "Çin'in iki haneli ekonomik büyümesi son dönemde yavaşladı, ancak bu büyüme üst üste birkaç beş yıllık savunma modernizasyonu planlarını fonladı" denildi. Raporda "Teknoloji edinmeye çok yönlü yaklaşımın bir sonucu olarak HKO dünyanın en modern silah sistemlerini edinmenin eşiğinde. Bazı alanlarda şimdiden dünyaya liderlik ediyorlar" ifadeleri de yer aldı. Çin'in bazı en ileri silahları ve ülkenin günümüzün silahlanma yarışındaki konumu için anlamları şöyle; Twitter

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1. 'En güçlü deniz silahı'

Çin, donanmasındaki güçlü gemilere takılabilecek silahlar geliştiriyor. Geçen ay sosyal medyada su yüzüne çıkan bazı fotoğraflar, Çin'in gemilerden hipersonik atışlar yapabilen silah arayışında dünyayı geçmiş olabileceğini gösteriyor. Gemilere takılan ve bir ray üzerinde ilerleyen silah, elektromanyetik güç kullanarak 200 kilometre menzile yüksek hızlı mermiler (saniyede 2,5 kilometre hızda) yollayabiliyor.

CNBC'nin Haziran ayında yaptığı habere göre söz konusu silah 2025 itibariyle Çin Donanması'nın envanterine girebilir. Twitter

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