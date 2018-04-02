  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Çin’in kontrolden çıkan uzay istasyonu dünyaya düştü

Çin’in kontrolden çıkan uzay istasyonu dünyaya düştü

Çin’in kontrolden çıkan Tiengong-1 (Gök Saray-1) uzay istasyonu atmosfere girdi. Dünya atmosferine giren Gök Saray-1'in çoğu kısmının Güney Pasifik'te yanarak parçalandığı açıklandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-04-2018 06:55 - Güncelleme: 02-04-2018 06:55

Çin İnsanlı Uzay Mühendislik Ofisinden (CMSEO) yapılan açıklamaya göre, Gök Saray-1’in dünya atmosferine yerel saatle 8.15’te girdiği, düşüş yönünün ise Güney Pasifik’in ortası olduğu kaydedildi.

ATMOSFERDE PARÇALANDI
Uzunluğu 10,4 metre, ağırlığı 8,5 ton olan Gök Saray-1’in atmosfere girdiğinde çoğu kısmını yanarak parçalandığı ifade edildi.

Çin’in 29 Eylül 2011’de yörüngesine fırlattığı uzay istasyonu 2016’da görevini tamamlamıştı. Gök Saray-1, Çin’in çeşitli uzay araçlarına kilitlenerek uzay çalışmalarına katkıda bulunmuştu. Çinli yetkilililer cuma günü yaptıkları açıklamada ise uzay istasyonunun hiçbir parçasının yere ulaşmasını beklemediklerini ifade etmişti. 

DÜŞEBİLECEĞİ ÜLKELER ARASINDA TÜRKİYE DE VARDI
Kontrolden çıkan Gök Saray-1’in düşebileceği yerler arasında Türkiye de bulunuyordu. İtalya, İspanya, Japonya, Kore de uzay aracının infilak edebileceği yerler arasındaydı.

Ancak Tiangong'ın yeryüzünü tehdit edecek büyüklükte bir uzay aracı olmadığı aktarılmıştı.

8,5 tonluk uzay istasyonu taşıdığı zehirli atıklarla dünyaya düşecek8,5 tonluk uzay istasyonu taşıdığı zehirli atıklarla dünyaya düşecek8,5 tonluk uzay istasyonu taşıdığı zehirli atıklarla dünyaya düşecek8,5 tonluk uzay istasyonu taşıdığı zehirli atıklarla dünyaya düşecekHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Çin’in kontrolden çıkan uzay istasyonu dünyaya düştü haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafir 02 Nisan 2018 08:35 Düşecek ülkeler arasında ülkemiz yoktu ancak bu haberin değer kazanabilmesi için bir balon uçuruldu ve bile bile milletimizde bir tedirginlik oluşturulmaya başlanıldı. Ben inandım mı böyle bir habere asla.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro