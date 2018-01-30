Çin'in karanlık yüzü: İş adamları için fuhuşa zorlanıyorlar!

Genellikle tuhaf ve komik fotoğraflarıyla görmeye alışık olduğumuz Çin'den, bu kez ülkenin karanlık yeraltı dünyasını gözler önüne seren kareler geldi. Paolo Marchetti tarafından çekilen bu inanılmaz fotoğraflar, Birmanyalı kadınların Çin'in güneyindeki Yunnan eyaletinin karanlık tarafına bir bakış açısı sunuyor.