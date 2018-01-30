Çin'in karanlık yüzü: İş adamları için fuhuşa zorlanıyorlar!

Genellikle tuhaf ve komik fotoğraflarıyla görmeye alışık olduğumuz Çin'den, bu kez ülkenin karanlık yeraltı dünyasını gözler önüne seren kareler geldi. Paolo Marchetti tarafından çekilen bu inanılmaz fotoğraflar, Birmanyalı kadınların Çin'in güneyindeki Yunnan eyaletinin karanlık tarafına bir bakış açısı sunuyor.
Paolo Marchetti tarafından çekilen bu inanılmaz fotoğraflar, zengin iş adamlarının eğlenmek üzere gece boyunca Çin'de geçirdiği maceraları bizlere gösteriyor.
Bazıları için eğlence olan gece hayatı bunu istemeden yaşayanlar içinse bir işkence gibi...
Fotoğraflar ilgi çekici görünse de aslında Çin'in yeraltı eğlence dünyasının karanlık yüzünü gözler önüne seriyor.
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