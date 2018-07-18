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Çin'in Hong Kong bölgesinden alzaymır araştırmasına 23 milyon dolar kaynak

Çin'in Hong Kong bölgesinden alzaymır araştırmasına 23 milyon dolar kaynak

ÇİN'in Hong Kong bölgesi yerel hükümetinin, alzaymır hastalığının "etnik Çinliler üzerindeki etkilerini anlamayı" amaçlayan bir bilimsel araştırmaya 23 milyon dolarlık ödenek vereceği bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 04:40 - Güncelleme: 18-07-2018 04:40

ÇİN'in Hong Kong bölgesi yerel hükümetinin, alzaymır hastalığının "etnik Çinliler üzerindeki etkilerini anlamayı" amaçlayan bir bilimsel araştırmaya 23 milyon dolarlık ödenek vereceği bildirildi.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Araştırma Ödenekleri Kurumundan yapılan açıklamada, Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden Profesör Nancy Ip Yuk-yu'nun önderlik ettiği  "Alzaymır hastalığının etnik Çinli hastalar üzerindeki etkileri" başlıklı çalışmaya bu yıl içinde 23 milyon dolar ödenek ayrıldığı duyuruldu.

Hong Kong'da 2039 yılında 330 bin yurttaşta alzaymır görülmesinin beklendiğini belirten Profesör Ip, "Farklı etnik grupların hastalıklara tepkilerinin farklı olduğu tıpta kabul gören bir gerçeklik. Alzaymır hastalığıyla ilgili araştırmaların büyük bölümü beyaz ırktan hastalara odaklanmış durumda. İleride tedavi konusunda somut sonuç alabilmek için etnik veri tabanımızı geliştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ip, kök hücre ve gen kurgulama gibi yeni teknolojilerin de etnik genotip üzerindeki etkilerinin araştırılacağını kaydetti.

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